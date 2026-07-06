El Gobierno asegura que puede pagar los vencimientos de 2027 sin volver al mercado internacional

El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipa en conferencia de prensa una de las definiciones más sensibles para el mercado: el programa financiero 2026-2027, es decir, la hoja de ruta con la que el Gobierno buscará enfrentar los vencimientos de deuda y ordenar sus necesidades de financiamiento en la previa del año electoral.

Una de las definiciones centrales fue que el Gobierno no contempla, por ahora, una salida al mercado internacional en 2026 ni en 2027. Caputo aclaró, sin embargo, que esa decisión no implica cerrar la puerta: si las condiciones financieras mejoran y la tasa resulta más conveniente, el Tesoro podría evaluar una colocación.

“No hay que demostrar que tenemos acceso a los mercados. Los primeros llamados que recibíamos nos proponían una emisión de US$5000 millones a diez años, la tasa era del 12,5% anual. Nos hemos ‘perdido’ esas ventanas porque no es lo mismo financiarnos al 6% a diez años como hacemos ahora, que al 12,5%. Son 6,5 puntos de tasa, unos US$330 millones por año, US$3300 millones en diez años. Esa menor tasa requiere menos esfuerzo fiscal, es pagar menos intereses y permite usar plata para otras cosas o tener superávit para seguir bajando impuestos. La tasa no hay que subestimarla, por eso trabajamos para que el riesgo país sea cada vez más bajo”, explicó Caputo.

Según contó el ministro, el objetivo de largo plazo del Gobierno es alcanzar para finales de 2031, en un segundo mandato de Javier Milei, que la Argentina sea “grado de inversión”. Si bien aclaró que “no es una promesa”, sino una meta, remarcó que el equipo estuvo en conversaciones con las tres calificadoras de riesgo más importante del mundo y dos de ellas consideran que -aunque “difícil”- es un objetivo lograble.

“Nos compartieron las métricas que tendríamos que llegar. Algunas cumplimos hoy y para 2031 podríamos cumplir todas las métricas. Es mejor para todos los argentinos, porque implica estabilidad macro, inflación a nivel internacional, estabilidad cambiaria, confianza país, más inversiones, más empleo, más productividad. Tiene impacto que beneficia a todos los argentinos y queremos recorrer ese camino hasta llegar al grado de inversión, una especie de sello de país confiable y creíble”, completó.

La señal busca mostrar que el programa financiero no depende de nuevo endeudamiento externo, aunque mantiene margen para aprovechar una eventual baja del costo de financiamiento.

Caputo brinda una conferencia de prensa desde las 10.30 en el Microcine del Palacio de Hacienda junto al viceministro José Luis Daza y el secretario de Finanzas, Federico Furiase.

“Ustedes van a ver que el programa que va a presentar el secretario de Finanzas tiene mucha opcionalidad. Opcionalidad, me refiero a que hay, digamos, es un programa muy conservador. Hay muchas cosas en las que estamos trabajando desde hace mucho tiempo en diferentes alternativas, algunas hace ya más de un año. Y hay otras, como salir a los mercados internacionales, que, cuando vean el programa, van a ver que está en 0, tanto este año como el año que viene. Pero claramente podría ser una opción. Lo que tiene que quedar claro es que eso para nosotros es simplemente eso, una opción más, no es un objetivo”, sostuvo el ministro.

La presentación apunta a dar señales sobre la estrategia oficial para atravesar los próximos dos años, en un contexto en el que los inversores siguen de cerca la capacidad del Tesoro para renovar deuda, sostener el programa económico y llegar a las elecciones sin sobresaltos financieros.

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