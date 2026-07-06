Javier Milei y sus medidas, en vivo: el plan para pagar la deuda hasta 2027 y la reforma electoral
El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios
Monteoliva cuestionó la “romantización del delito” y respaldó la baja de la edad de imputabilidad
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió la baja de la edad de imputabilidad, insistió en la necesidad de reformar el código penal y cuestionó la “romantización” del delito de parte de la oposición. La funcionaria también señaló que la cartera está preparando un operativo ante la posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina, marcó diferencias con el modelo penitenciario de El Salvador y anticipó que está trabajando en un nuevo plan nacional.
“En cuanto a la baja de la imputabilidad tenemos una posición muy clara porque no se trata de cuántos delitos efectivamente se ejecutan por menores, sin dar una respuesta a las víctimas y a los perpetradores, que no pueden quedar impunes en la calle, incluso en situaciones peores para ellos”, expresó Monteoliva en diálogo con José Del Rio en Comunidad de Negocios, en LN+.
Acto seguido acusó que durante muchos años “se mezclaron cables” en la gestión de la seguridad en la Argentina y hubo una “ideologización” de las políticas e “imaginarios equivocados” frente a las fuerzas. “Se produjo una romantización del delito. No se ponían del lado de las víctimas. Nosotros eso lo tenemos muy claros”, dijo.
Además, explicó: “Se romantizaba por posiciones ideológicas y la seguridad no puede hacerlo. Las respuestas, como en todas las carteras, tienen que tener base en la evidencia. Se construyen a partir de ahí porque muestra que cuando tenemos decisiones firmes y un norte claro, es posible. Tenemos la tasa de homicidio más baja de la Argentina y toda la región; son indicadores que muestran que vamos por el camino correcto”.
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