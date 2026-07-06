LA NACION
en vivo

Javier Milei y sus medidas, en vivo: el plan para pagar la deuda hasta 2027 y la reforma electoral

El minuto a minuto de las decisiones del Presidente, las reacciones de la oposición y las declaraciones de los funcionarios

El presidente Javier Milei
El presidente Javier MileiPATRICK T. FALLON - AFP

Monteoliva cuestionó la “romantización del delito” y respaldó la baja de la edad de imputabilidad

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, defendió la baja de la edad de imputabilidad, insistió en la necesidad de reformar el código penal y cuestionó la “romantización” del delito de parte de la oposición. La funcionaria también señaló que la cartera está preparando un operativo ante la posibilidad de que el papa León XIV visite la Argentina, marcó diferencias con el modelo penitenciario de El Salvador y anticipó que está trabajando en un nuevo plan nacional.

“En cuanto a la baja de la imputabilidad tenemos una posición muy clara porque no se trata de cuántos delitos efectivamente se ejecutan por menores, sin dar una respuesta a las víctimas y a los perpetradores, que no pueden quedar impunes en la calle, incluso en situaciones peores para ellos”, expresó Monteoliva en diálogo con José Del Rio en Comunidad de Negocios, en LN+.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en Comunidad de Negocios (LN+)
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, en Comunidad de Negocios (LN+)Captura de Pantalla
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Política
  1. Karina Milei lanzó una escuela de dirigentes en Misiones y llamó a “pintar el país de violeta”
    1

    Karina Milei visitó Misiones para lanzar una escuela de dirigentes y pidió la “reelección” del Presidente en 2027

  2. El excuñado de Insaurralde está procesado en un caso por sobreprecios en la obra pública
    2

    El excuñado de Martín Insaurralde está procesado en una causa por sobreprecios en la obra pública

  3. Preocupa en la Armada la inminente sentencia judicial contra cuatro oficiales marinos
    3

    Preocupa en la Armada la inminente sentencia judicial contra cuatro oficiales por el caso ARA San Juan

  4. A diferencia de 2025, aflora en el karinismo una vocación acuerdista para las elecciones de 2027
    4

    A diferencia de 2025, aflora en el karinismo una vocación acuerdista para las elecciones de 2027