Mercado Libre anunció una plataforma gratuita para aprender a usar IA

El gigante del comercio electrónico y la tecnología financiera de la Argentina Mercado Libre busca posicionar a pequeños jugadores en el ecosistema del e-commerce. Para lograrlo, lanzó una plataforma gratuita que aspira a capacitar a emprendedores, productores y pymes de todo el país.

Así lo anunció Mercado Libre hoy, quien presentó CLIC, una plataforma abierta, gratuita y disponible las 24 horas, creada para acompañar a emprendedores, productores, cooperativas y pymes, argentinas y mexicanas que quieren empezar a vender online. “Nos dimos cuenta que el e-commerce, si bien parece sencillo, no es tan fácil a la hora de vender, ni tan simple de comprender en ciertos segmentos. Este paso a paso va a orientarlos y les permitirá usar mucho mejor este canal, al final del día queremos empujar a las pymes, construir una vía comercial que les permita desarrollar el negocio y generar ingresos para las familias”, explicó a LA NACION Guadalupe Marín, directora de Sustentabilidad de Mercado Libre.

En números, hoy, más de 300.000 pymes y emprendedores venden a través de Mercado Libre y para el 49% la plataforma representa su principal fuente de ingresos. “La Argentina es un reflejo de los países de Latinoamérica; cuando comparamos el e-commerce con países más desarrollados, hay una mayor digitalización en la población, y un tema de alcance y profundización de esa digitalización. Tenemos mucho por construir”, agregó Marín, quien detalló que, aunque el programa se lanza hoy en la Argentina y México, se pueden sumar empresas de cualquier país. Su próximo paso será introducirlo en Brasil, pero su objetivo es poder escalarlo a todo el mundo.

La iniciativa se lleva adelante con FIBO -una organización social que trabaja con cooperativas hace muchísimos años y que ha colaborado con Mercado Libre en otras oportunidades- quien se encarga de la facilitación de contenidos y el seguimiento de los participantes durante parte del programa. “CLIC nació de nuestra convicción de democratizar el comercio electrónico en la Argentina; con este programa generamos las condiciones, a través de acompañamiento y herramientas específicas, para que más emprendedores puedan aprovecharlo. Queremos que quienes tienen un buen producto, oficio y capacidad de producción puedan dar el salto al mundo digital, llegar a millones de usuarios en todo el país y hacer crecer sus negocios con tecnología”, agregó Marín.

¿Cómo funciona la herramienta?

La plataforma realiza un diagnóstico personalizado del negocio y brinda una hoja de ruta, con recomendaciones prácticas para mejorar la estrategia digital y comercial. Los participantes pueden capacitarse desde cero y no es necesario que cuenten con conocimientos previos. De hecho, la primera etapa incluye seis módulos asincrónicos prácticos, con una duración total aproximada de cinco horas, orientados a entender los fundamentos del comercio electrónico, crear publicaciones, mejorar la estrategia comercial y comenzar a operar dentro de Mercado Libre.

La herramienta realiza un diagnóstico personalizado del negocio y brinda una hoja de ruta, con recomendaciones prácticas para mejorar la estrategia digital y comercial Shutterstock - Shutterstock

La segunda instancia incluye una “aceleración” de seis semanas, para un grupo de entre 30 y 40 organizaciones seleccionadas, entre las que hayan completado la primera etapa. Este momento incluirá mentorías grupales de Mercado Libre, contenidos avanzados, masterclasses abiertas y acceso a la Comunidad CLIC (un espacio pensado para intercambiar entre pares).

“El target al que estamos apuntando es un público que pueda digitalizarse con un celular en la mano; es un programa que pueden hacer solos”, aclaró Marín. La plataforma, de hecho, cuenta con varias herramientas de inteligencia artificial para acompañar durante todo el recorrido, entre las que se encuentra un asistente de IA.