“¿Vos hiciste una pasantía en el Banco Central, no? ¿Por qué no te la renovaron?”, provocó Sergio Massa a su rival en el balotaje, Javier Milei, durante el debate presidencial que tuvo lugar esta noche en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

“Eso dice mucho. Entiendo que estés enojado con el BCRA y hables de destruirlo. Lo hacés porque te sentís rechazado. No se trata de destruir lo que te ha rechazado. Hay que abrazar el rechazo”, disparó el titular del Palacio de Hacienda.

El candidato de Unión por la Patria siguió: “Esto es el 10 de diciembre, vos o yo, y lo argentinos tienen que elegir quién tiene la templanza, el equilibrio mental y el contacto con la realidad como para poder llevar adelante la Argentina”, Para defenderse de esto, el libertario respondió con otra pregunta. “¿Acaso vos lo tenés?”.

Tal como ya había pedido en otra oportunidad, Massa volvió a sugerirle a su rival someterse a un psicotécnico, examen que sirve para medir conductas y capacidades de un candidato a la hora de contratarlo en un posible trabajo. “Hagamos el psicotécnico los dos, que te negaste”, retó Massa. Sin embargo, Milei lo desmintió: “No me negué, dije que estaba dispuesto. Cómo me voy a negar si cada vez que entré en una empresa lo tuve que hacer. Vos que viviste siempre del Estado no lo hiciste nunca”.

Fue entonces cuando el ministro de Economía volvió a insistir con el pasado del libertario. “Javier, si vos trabajaste en el Banco Central, ¿sí o no?”, le preguntó. El economista asintió y aclaró que “no tuvo que hacer ningún test”. “¿Y por qué no te la renovaron? Contale a la gente”, lo interpeló Massa. “Digo, digamos, era un estudiante”, dijo Milei.

“Es muy importante, porque es parte de esta discusión respecto del psicotécnico”, destacó Massa. Pero Milei buscó defenderse: “Quizás vos tampoco la hubieras pasado”.

Sin embargo, el candidato de La Libertad Avanza buscó sacar un provecho del ataque y dio un mensaje reflexivo: “Era un joven que, digamos, ni siquiera estaba graduado. ¿Cuál es el problema? La vida tiene fracasos y uno se pone de pie y sigue. No como vos que seguís fracasando de la misma manera”, dijo.

