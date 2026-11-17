En octubre pasado, antes de recibir en París la distinción al “economista más influyente” que le otorgó el Foro Económico de París, el presidente Javier Milei mantuvo un encuentro con Philippe Aghion, el economista francés que ganó el Premio Nobel de Economía 2025. Ahora, en una presentación virtual desde la capital francesa, Aghion dejó una receta para el país. Recomendó combinar un sistema de protección laboral como el de Dinamarca, una educación accesible para todos y una política de competencia que impida a las grandes empresas bloquear a los nuevos jugadores.

“Son cosas que deberían hacer en la Argentina, porque harán que el país crezca más rápido y, al mismo tiempo, sea más inclusivo”, sostuvo el profesor del Collège de France y del Insead, en las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central (BCRA), que se realizan en el Palacio Libertad. La exposición fue moderada por los economistas Fernando Álvarez e Iván Werning.

Aghion repasó el contenido de su conferencia Nobel, centrada en la “destrucción creativa”, el proceso por el cual las nuevas innovaciones desplazan a las tecnologías anteriores y las vuelven obsoletas. Junto con Peter Howitt, construyó un modelo que explica el crecimiento de largo plazo como una cadena de innovaciones impulsada por emprendedores que invierten en investigación y desarrollo con la expectativa de obtener una renta.

Ahí aparece la contradicción que, según el economista, define cómo regular una economía de mercado. Las rentas que motivan a innovar pueden ser usadas por los innovadores de ayer para impedir la entrada de los de mañana. “Hay que recompensar a los innovadores, pero asegurarse de que no usen esas rentas para frenar a los que vienen después”, explicó.

En las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central, Philippe Aghion explicó por qué los países se estancan cuando las grandes empresas bloquean a los nuevos jugadores; la receta que propuso

Para ilustrarlo, repasó varios casos. En Estados Unidos, la productividad se aceleró entre 1996 y 2005 con la revolución informática, pero luego se desaceleró porque emergieron empresas “superestrella” que concentraron el mercado y desalentaron la entrada de nuevas firmas. En Corea del Sur y Japón, los grandes conglomerados —los chaebol y los keiretsu— presionaron a sus gobiernos para que no aplicaran políticas de competencia, lo que frenó el paso de un crecimiento basado en imitar tecnologías a uno basado en innovar. Europa, en tanto, quedó atrapada en la tecnología media. “Las cinco empresas que más patentan en Europa son las mismas que hace 25 años”, señaló.

El modelo danés

Aghion advirtió que Estados Unidos tiene más desigualdad y pobreza que Francia o Alemania, y una mortalidad creciente entre trabajadores de mediana edad poco calificados. “No alentaría a la Argentina a imitar el sistema social de Estados Unidos”, dijo.

Su propuesta es la flexicurity danesa. Quien pierde su empleo cobra hasta el 90% de su salario durante dos años —con un tope—; el Estado lo recapacita y lo ayuda a reinsertarse, pero si rechaza más de dos ofertas acordes a su calificación, el subsidio baja. “Hace que la destrucción creativa funcione de manera muy eficiente”, dijo.

El segundo pilar es la educación. Con datos de Finlandia, mostró que una reforma de 1970 que universalizó la escuela secundaria elevó la probabilidad de inventar entre los hijos de familias de menores ingresos. El tercero es la competencia. Según sus investigaciones, donde hay más innovación de nuevas empresas, también hay más movilidad social.

El economista francés Philippe Aghion recomendó a la Argentina tres políticas para crecer de manera inclusiva NurPhoto - NurPhoto

Sobre la inteligencia artificial, estimó que la automatización de tareas sumaría 0,68 puntos porcentuales de crecimiento anual durante 10 años, en línea con la revolución informática. Pero alertó que la nube está dominada por tres empresas —Amazon, Google y Microsoft— y que hay un solo gran actor en procesadores gráficos, por lo que otra vez la política de competencia será decisiva. En cuanto al empleo, los datos de Francia no muestran un efecto negativo general, aunque sí en tareas administrativas.

Consultado por Álvarez sobre los impuestos a la riqueza, Aghion se mostró en contra de gravar valuaciones que no generan flujo de caja. Puso como ejemplo a Mistral, la empresa francesa de inteligencia artificial valuada entre 15.000 y 20.000 millones de euros. Con una alícuota anual del 2%, su fundador debería vender acciones al Estado y terminaría perdiendo el control. “Se mudaría de un día para el otro a Milán, Ginebra o Zúrich”, graficó.

En su lugar, propuso incentivar a los más ricos a donar parte de su patrimonio a fundaciones de educación e investigación a cambio de pagar menos impuesto a la herencia.

Al final, contó qué lo llevó a la economía. “En mi juventud fui militante político y la pobreza era una obsesión. No soporto ver a un chico pobre sabiendo que no tendrá las mismas oportunidades que yo”, recordó.