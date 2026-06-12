El nuevo fondo para indemnizaciones activó la competencia para quedarse con los pesos

La reglamentación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), el nuevo instrumento que reemplaza el esquema tradicional de indemnizaciones por despido, activó el movimiento dentro del sistema financiero. Mientras las empresas analizan cómo adaptar sus estructuras laborales al nuevo régimen, los bancos ya compiten por intentar atraer a los cientos de miles de pesos que ingresarán al mercado de capitales.

Se trata de uno de los capítulos más ambiciosos de la reforma laboral. A partir del 1° de noviembre de este año, todas las empresas deberán aportar obligatoriamente a estos fondos: el 1% de la masa salarial en el caso de las grandes compañías y el 2,5% en el caso de las pymes. Los instrumentos serán administrados por un banco o una ALyC a elección del empleador y los recursos solo podrán usarse para pagar los costos asociados a indemnizaciones.

Las entidades financieras, aseguradoras y sociedades de bolsa ya empezaron a moverse para posicionarse frente a un negocio que abrirá una nueva fuente de administración de activos . Páginas específicas, webinars para clientes, capacitaciones y campañas de difusión forman parte de la estrategia que lanzaron para captar a las compañías.

“Aspiramos a consolidarnos como uno de los principales referentes en la implementación de este nuevo esquema. Con ese objetivo, estamos desarrollando una propuesta integral que presentaremos próximamente, orientada a transformar el cumplimiento de esta regulación en una oportunidad de generación de valor, mediante soluciones eficientes, competitivas y alineadas con las necesidades de cada organización", señalaron desde el Banco Supervielle.

A partir del 1° de noviembre de este año, todas las empresas deberán aportar obligatoriamente a estos fondos, del 1% de la masa salarial en el caso de las grandes compañías y del 2,5% en las pymes. Richard Awana - Representación 3D / Shutterstock

En el caso del Banco Santander, comentaron que la entidad está trabajando “activamente en acompañar e informar a nuestros clientes” desde que la iniciativa comenzó a discutirse. Esto incluyó el lanzamiento de una página específica y la habilitación de un formulario para recibir noticias sobre el tema, además de una agenda de difusión y capacitación con especialistas en el tema.

“En Grupo San Cristóbal estamos desarrollando una propuesta para acompañar la adopción de esta herramienta, integrándola a soluciones de protección patrimonial y servicios financieros que las empresas ya utilizan. Nuestro objetivo es facilitar su implementación y administración, ayudando a que las compañías puedan incorporarla de manera eficiente dentro de su gestión”, sumó Leonardo López, gerente de negocios financieros de la firma.

Para el ejecutivo, las aseguradoras pueden desempeñar un “rol relevante” aportando experiencia en la administración de fondos, la gestión de riesgos y el acompañamiento a las empresas en procesos que requieren previsibilidad y capacidad operativa. Además, recordó que el pasivo laboral presentará características diferentes según la actividad, la estructura del personal y la dinámica de cada organización.

Los fondos podrán invertirse únicamente en activos argentinos, como bonos y obligaciones negociables, aunque todavía resta conocerse la letra chica de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para que detalle cómo podrá ser la composición de los mismos. A diez días de la reglamentación oficial, también falta la normativa complementaria de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y la Secretaría de Finanzas.

Todavía resta la letra chica de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para conocer en detalle cómo podrá ser la composición de los FAL. CNV

“Según la CNV, los FAL pueden convertirse en inversores institucionales de largo plazo. Habrá volumen relevante de activos bajo gestión, la asignación de inversiones será determinante y la calidad del administrador será crítica. No todos los FAL serán iguales”, explicó la página que lanzó también el BBVA para responder dudas de los clientes.

Detrás de la disputa comercial empieza a configurarse un mercado completamente nuevo para la industria financiera argentina. Con aportes mensuales obligatorios y horizonte de largo plazo, dentro del mercado de capitales se muestran convencidos de que los fondos podrían convertirse en uno de los instrumentos que podría modificar el mapa del ahorro en los próximos años. Pero, por ahora, el sistema acelera la carrera para atraer a la mayor cantidad de clientes.