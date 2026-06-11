Expertos en bitcoin aseguran que aún faltan datos para corroborar la versión de Adorni

Entre las explicaciones que brindó ayer el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para justificar su incremento patrimonial, mencionó una inversión en bitcoin por US$200.000 que, según dijo, no había consignado en sus declaraciones juradas anteriores y que realizó entre 2013 y 2018. De acuerdo con su versión, obtuvo una ganancia de US$300.000 y exhibió como respaldo una paper wallet.

Las explicaciones dividieron a referentes e inversores de la comunidad bitcoin. En líneas generales, consideran que el relato podría ser factible, aunque señalan que deberá ser corroborado mediante las direcciones y registros que presente el funcionario.

Manuel Ferrari, presidente de la ONG Bitcoin Argentina, señaló que no analizó en detalle los años de compra y venta mencionados por Adorni y consideró que será la Justicia la que deberá determinar si los valores son correctos.

“Entiendo que habrá aportado datos verídicos y eso puede comprobarse porque en las billeteras todas las operaciones son trazables. También existe la posibilidad de que haya adquirido una billetera antigua. Si ese fuera el caso, imagino que no elegiría una sobre la que pudiera aparecer otra persona reclamando la llave privada. Para demostrar que es suya, puede acreditar que conserva la llave de acceso, aunque también podría alegar que la perdió. Lo que describe es factible. Que sea cierto o no deberá determinarlo la Justicia”, explicó.

Ferrari agregó que existen numerosos antecedentes dentro del ecosistema de bitcoin de personas que perdieron acceso a sus fondos o recuperaron claves años después. Sin embargo, señaló que en distintos grupos de la comunidad surgieron dudas sobre la rentabilidad de la operación descripta por Adorni.

Existen numerosos antecedentes dentro del ecosistema de bitcoin de personas que perdieron acceso a sus fondos o recuperaron claves años después Cseh Ioan - Grafvision

“Lo que se comentaba en varios grupos de WhatsApp es que, si efectivamente operó esos montos, no fue una inversión especialmente exitosa. Si invirtió US$200.000 y terminó con US$300.000 de ganancia, fue un mal trader para los rendimientos extraordinarios que tuvo bitcoin durante esos años”, sostuvo.

Por su parte, Gabriela Battiato, socia y coordinadora del área legal de la ONG Bitcoin Argentina, dijo que desconoce si Adorni cuenta con la documentación respaldatoria. “Entiendo que habrá presentado las direcciones, que pueden corroborarse en la blockchain. Lo que mostró es una paper wallet, un formato cuyo uso hoy ya no se recomienda. Estas billeteras incluían una dirección y una clave privada que permitían mover los bitcoins. Es posible que haya hecho la inversión como que no la haya hecho”, afirmó.

A su vez, Santiago Siri, referente del ecosistema cripto y autor de Tecnosapiens, observó que las primeras menciones a bitcoin en la cuenta de X de Adorni datan de 2017, aunque consideró que el funcionario podría acreditar una participación anterior mediante correos electrónicos, mensajes o registros de operaciones.

“Generalmente, cuando uno envía una dirección de Bitcoin para recibir un pago, esa información queda registrada en un correo electrónico o en un mensaje. Habría que ver si puede cotejarse ese material. En 2013 y 2014, el ecosistema era mucho más amateur y entusiasta; todavía no estaba tan profesionalizado ni institucionalizado como hoy. Recién surgían los primeros exchanges y el mercado era pequeño y con poca liquidez”, explicó.

Según Siri, en 2013 y 2014, el ecosistema era mucho más amateur y entusiasta pilar camacho

Según Siri, la clave estará en la documentación que pueda aportar el funcionario. “Habrá que ver si puede presentar las direcciones y las claves públicas. También tiene que demostrar que controlaba las claves privadas asociadas a esas direcciones o, en su defecto, respaldar esa información con correos electrónicos u otros registros. Con las claves públicas se pueden verificar los montos y las fechas de las transacciones y determinar si se trató efectivamente de operaciones de compra y venta”, señaló.

Por último, recordó que quienes ingresaban al mundo Bitcoin en aquellos años solían ser entusiastas o curiosos y no necesariamente realizaban inversiones de gran magnitud. “Hay algunos casos conocidos, como el de Wences Casares, que hicieron apuestas importantes en esa época y se volvieron multimillonarios. Habrá que ver qué información puede aportar Adorni para que su relato cierre y pueda ser verificado”, concluyó.