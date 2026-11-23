El peso argentino es la segunda moneda emergente que más perdió su valor en los últimos 30 días, solo detrás del real brasileño.

A casi un año de las presidenciales de 2027, la tensión cambiaria ya se siente en los dólares financieros y crece la demanda de instrumentos que protegen ante una eventual suba del tipo de cambio.

El riesgo país se mantiene por encima de los 1000 puntos, mientras que la diferencia entre el dólar oficial y el contado con liquidación (CCL) quedó por encima del 13%. Esa brecha fue la más alta desde las tensiones cambiarias de las elecciones de septiembre de 2025 en la provincia de Buenos Aires.

El CCL surge de comprar un bono en pesos y vender ese mismo activo en dólares, con liquidación en una cuenta del exterior. Ahorristas y empresas lo usan para obtener divisas fuera del país cuando tienen restringido el acceso al mercado oficial.

En 30 días, el peso perdió 8,5% frente al dólar medido al contado con liquidación y 3,5% al oficial. El real brasileño registró la mayor caída del relevamiento de GMA Capital, con 14,9%.

En un relevamiento realizado por GMA Capital, el real perdió 14,9% en 30 días. A la fortaleza global del dólar se sumaron en Brasil las dudas sobre el rumbo económico tras la reelección de Luiz Inácio Lula da Silva. Medido al oficial, el peso argentino cedió 3,5%, en línea con el mexicano (3,4%) y el chileno (3,3%). Sin embargo, la pérdida al CCL fue del 8,5%.

La caída del real ayuda a explicar por qué el retroceso del peso al CCL convivió con un encarecimiento de la Argentina frente a sus socios. Un trabajo del área de research del Banco Galicia calculó que desde fines de octubre el tipo de cambio real multilateral, que toma el dólar oficial y compara monedas y precios, cayó más de 4%. El bilateral con EE.UU. casi no se movió y el de Brasil retrocedió más de 13% en menos de un mes. Así, a los fabricantes argentinos les cuesta más competir en precios con los productos brasileños.

Por qué se abrió la brecha

“Se rompió un equilibrio muy delicado”, describió el banco Bariva. A la aversión al riesgo global y las dudas electorales locales se sumó un cambio en la oferta. Al subir las tasas que el mercado les pedía para colocar deuda en dólares, varias empresas decidieron postergar su financiamiento hasta el año próximo.

La caída del real encareció a la Argentina frente a Brasil. El tipo de cambio real bilateral bajó de unos $1800 en octubre a $1565 en noviembre, expresado en pesos de hoy.

Portfolio Personal Inversiones (PPI) explicó cómo esas colocaciones ayudaban a contener la brecha. Parte de los bonos se suscribía con dólares en el exterior y, tras 15 días hábiles en cartera, se vendía contra pesos en el mercado local. La secuencia equivalía a una venta de dólares vía CCL.

PPI relevó emisiones de empresas y provincias por US$3411 millones en septiembre y US$1087 millones en octubre. Al corte de su informe del 19 de noviembre sumaba US$211 millones.

El banco Comafi estimó que, desde octubre, el ritmo de esas colocaciones cayó a cerca de la mitad del observado en los seis meses anteriores. Se achicó así una fuente de oferta de CCL justo cuando más inversores buscaban cubrirse. Para GMA, el Gobierno puede tolerar una brecha mayor para sostener al oficial como ancla de los precios. Darle más recorrido al mayorista podría acortar esa distancia, con el riesgo de que la suba se traslade a la inflación.

Más contratos para cubrirse

En los futuros de dólar, el interés abierto, que mide el monto de los contratos vigentes, llegó el viernes a US$4675 millones. Son US$715 millones más que una semana antes, según F2 Soluciones Financieras. Casi la mitad correspondía al vencimiento de noviembre. LCG también detectó más volumen en los títulos que ajustan por el dólar oficial. El jueves se negociaron US$350 millones, unas dos veces y media el promedio diario de noviembre hasta entonces.

Las tenencias privadas de títulos atados al dólar oficial y la posición vendedora del Banco Central en futuros sumaron más de US$15.500 millones, cerca del nivel de las legislativas de 2025, según Galicia.

Comafi estimó que en la semana el Banco Central habría incrementado su posición vendedora en futuros en US$630 millones y vendido letras atadas al oficial por unos US$600 millones de valor nominal. Esos instrumentos se liquidan en pesos y permiten cubrirse sin comprar dólares en el momento.

Galicia calculó que, entre principios de agosto y mediados de noviembre, las tenencias privadas de títulos ajustados por el dólar oficial, sumadas a la posición vendedora del BCRA en futuros, pasaron de US$12.200 millones a US$15.700 millones. El monto se acercó a los US$16.500 millones de octubre de 2025.

El contado con liquidación llegó a cotizar 13,1% por encima del dólar mayorista, la mayor brecha desde septiembre de 2025. La diferencia con el dólar MEP fue de 6,1%.

Al excluir los bonos que vencen en 2028, ya en el próximo mandato presidencial, el monto de los títulos más cortos y los futuros pasó de US$6900 millones a US$9500 millones. Ese conjunto explicó cerca de tres cuartas partes del aumento total. Para Galicia, parte de la demanda de cobertura se volcó a esos instrumentos, lo que ayuda a explicar por qué el dólar mayorista se movió poco pese a la suba del riesgo país.

La consultora LCG advirtió que también se encareció cubrir una inversión en pesos. La depreciación implícita a un mes pasó de 1,8% a 2,1%, mientras la tasa de los depósitos grandes en bancos privados seguía cerca del 2% mensual. La diferencia alcanzó para borrar el margen de invertir a esa tasa y fijar el dólar de salida con un futuro. Si se sostiene, puede restar incentivos para vender dólares y colocar esos pesos a plazo.