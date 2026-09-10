El petróleo tocó su máximo en casi cuatro meses, pero los precios en los surtidores siguen fijos desde mayo

La escalada bélica en Medio Oriente volvió a empujar al petróleo a niveles que no se veían desde hacía meses, pero en los surtidores argentinos los carteles siguen casi iguales. Hoy, el Brent, la cotización que se toma como referencia en la Argentina, alcanzó los US$107 por barril, su valor más alto desde el 20 de mayo pasado.

La suba se aceleró después de que Estados Unidos destruyera cinco petroleros iraníes cargados de crudo cerca de la isla de Kharg y de que Irán respondiera con ataques sobre una base estadounidense en Jordania y sobre buques en el estrecho de Ormuz. El impacto llegó rápido a los mercados. Wall Street transita hoy su cuarta rueda consecutiva en baja y, según la consultora Outlier, el encarecimiento del crudo alimentó las preocupaciones inflacionarias y las expectativas de subas de tasas de interés.

En ese contexto, el Banco Central Europeo subió hoy 0,25 puntos su tasa de depósito, a 2,5%, luego de que la inflación de la zona euro llegara en agosto al 3,3% anual, empujada por la energía. La Reserva Federal de Estados Unidos y el Banco de Japón definirán sus tasas la semana próxima.

En la Argentina, en cambio, los precios de los combustibles casi no se movieron desde el 14 de mayo, cuando Horacio Marín, presidente y CEO de YPF, anunció un aumento de apenas 1%, luego de que los valores acumularan una suba de alrededor del 25% desde el inicio de la guerra, a fines de febrero. Desde entonces, la inflación acumulada ronda el 6% y el tipo de cambio pasó de $1400 a $1515, una suba del 8%.

YPF concentra alrededor del 55% del despacho de combustibles y funciona como regulador informal del mercado Ricardo Pristupluk

El litro de nafta súper en las estaciones de YPF de la Ciudad de Buenos Aires cuesta $2059, contra $2037 en mayo, según el relevamiento del portal Surtidores, y el gasoil pasó de $2106 a $2125. Medidos en dólares, ambos combustibles se abarataron cerca de 7% en cuatro meses . Llenar un tanque de 50 litros de nafta súper cuesta unos $103.000, apenas $1100 más que en mayo.

En el caso del gasoil, el combustible que mueve al transporte de carga y a la maquinaria agrícola, en el sector ya calculan la brecha con los valores internacionales. Tomando como referencia un Brent de US$100, el crack del gasoil —la diferencia entre el precio del combustible refinado y el del crudo, que funciona como margen de refinación— también se ubica en torno a los US$100 por barril, por lo que el gasoil valdría en el mundo unos US$200 por barril. En la Argentina, según esas mismas estimaciones, se comercializa a unos US$140, lo que dejaría un desfase de US$60 por barril. Llevada a litros, esa diferencia equivale a unos 38 centavos de dólar, algo más de $570 al tipo de cambio actual.

Ganadores y perdedores

La brecha no afecta a todos por igual. Según fuentes del sector, las refinadoras no integradas —las que no producen petróleo y deben comprarlo para procesarlo— estarían trabajando sin margen, porque pagan el crudo a valores internacionales, pero no pueden trasladar ese costo al surtidor. Para las productoras de crudo, en cambio, son “días gloriosos”, señalaron en la industria, ya que se quedarían con todo el precio internacional.

El escenario es distinto al de la primera etapa del conflicto, cuando las productoras vendieron el crudo a las refinadoras por debajo de la cotización internacional, en un acuerdo informal sin contrato firmado, con la expectativa de recuperar la diferencia cuando el petróleo bajara. YPF resumió esa lógica en un gráfico que difundió entre inversores bajo el título “YPF te ayuda / Vos ayudás a YPF”. Primero, la petrolera amortiguó la suba del crudo; después, mantendría los precios aun con un Brent en baja, para compensar lo acumulado.

Llenar un tanque de 50 litros de nafta súper cuesta unos $103.000, apenas $1100 más que en mayo Ricardo Pristupluk

La nueva escalada vuelve a alterar esa ecuación. En agosto, al presentar los resultados del segundo trimestre, Marín dijo ante inversores que la compañía ya estaba en la etapa en la que “vos ayudás a YPF”. En esa misma presentación, la petrolera asumía un Brent de US$75 para el segundo semestre, con un promedio anual de US$82. Hoy el barril cotiza más de US$30 por encima de ese supuesto.

La compañía de mayoría accionaria estatal, que produce crudo y también lo refina, concentra alrededor del 55% del despacho de combustibles del país y funciona como regulador informal del mercado, ya que el resto de las empresas —Shell, Axion y Puma Energy— no mueve sus precios hasta que YPF lo hace primero. Por eso, cualquier movimiento en los surtidores dependerá, una vez más, de la decisión que tome la petrolera.