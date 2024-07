El plan de Caputo: De Pablo adviritió que “el problema no se soluciona con un salto devaluatorio”

Escuchar

El economista Juan Carlos de Pablo reaccionó a la conferencia de prensa del pasado viernes del ministro de Economía, Luis Caputo, donde se presentó la segunda etapa del plan de Gobierno, y advirtió en una entrevista con LN+ que “la naturaleza del problema no se soluciona con un salto devaluatorio”. Además, enfatizó en que las políticas económicas “son prioridades”.

“La naturaleza del problema no se soluciona con un salto devaluatorio. Es fácil decir que si ponemos el dólar oficial a 2500 mangos, te bancás todo el sobrecosto argentino. No estoy diciendo que no van a devaluar, digo que no hay que tomar decisiones si por delante viene un salto devaluatorio. Y si viene te jodés”, aseguró De Pablo.

A su vez, el economista apuntó contra quienes criticaron la conferencia de Luis Caputo: “¿Desilusión de qué? ¿De fin del cepo? Nadie esperaba eso. ¿No anunció un salto devaluatorio? Nadie esperaba eso. A mí me parece que lo pasó el viernes pasado fue una ratificación de la política económica, centrada en la política fiscal y en la política monetaria”.

De Pablo también se preguntó cuál es el rumbo económico del país en materia económica, a lo que respondió que hay que analizar alternativas. “La historia dice que las circunstancias y las limitaciones son un dato importantísimo sobre los temas que elegís y las prioridades. La política económica son prioridades, todo lo demás no existe”.

