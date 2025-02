Juan Carlos de Pablo explicó cómo impactó el escándalo cripto en la economía

El economista Juan Carlos de Pablo se refirió este miércoles al escándalo cripto en el que se vio envuelto el presidente Javier Milei tras promocionar la criptomoneda “$LIBRA” en su cuenta de X. “Es como si no hubiera pasado absolutamente nada”, dijo respecto a la repercusión que tuvo el episodio a nivel local y lo comparó con la mirada internacional: “¿A vos te parece que la señora [Kristalina] Georgieva dijo ‘Qué bien veníamos en el acuerdo, pero sabés, con este despelote lo quiero ver’? Eso no se lo ocurre a nadie”.

Consultado acerca de cómo incidió en la economía la publicación del primer mandatario el viernes pasado, el especialista señaló: “Los supermercados, ¿cambiaron la lista de precios? No cambiaron la lista. ¿Los fabricantes dejaron de entregar productos? No. ¿Viste colas en los bancos para sacar la plata, cosas por el estilo? No. ¿A vos te parece que Javier Milei abandona el equilibrio fiscal más Federico Sturzenegger? Tampoco. ¿A dónde voy? Batifondo todos los que quieran, pero con lógicas que tenemos que entender”. Y remarcó: “Desde el punto de vista decisorio, es como si no hubiera pasado absolutamente nada”.

Durante una entrevista con CNN Radio, De Pablo afirmó que si le hacían las mismas preguntas una semana atrás, las respuestas serían las mismas. “¿Qué cambió?”, se preguntó e inmediatamente respondió: “Nada”. Sobre el final, opinó: “Tipos que se la quieren pegar al presidente de la Nación por diferentes razones hay legión. Con el Fondo Monetario, entiendo que no tenemos ningún problema, ni con la directora gerente y probablemente con la mesa tampoco”.

Qué es $LIBRA, la criptomoneda que promocionó Milei

El viernes pasado, Milei realizó una publicación en su cuenta de X que despertó sorpresa tanto en el arco político, como en el mundo de las criptomonedas. El mandatario promocionó un criptoactivo llamado “$LIBRA” que, en cuestión de horas, el precio se disparó y luego colapsó, siguiendo una dinámica común a las llamadas memecoins.

El jefe de Estado borró la publicación y aseguró que, después de investigar el proyecto, decidió no ofrecerle su apoyo. En el mundo de las criptomonedas se habla del caso de $LIBRA como uno de los rugpull más grandes en la historia: la moneda perdió una capitalización de mercado de alrededor de 4000 millones de dólares en cinco horas.

Alojada dentro de la blockchain de Solana, una conocida criptomoneda, muchos inversores perdieron todo su dinero, mientras que los grandes tenedores del activo ganaron millones de dólares.

Milei se reunió en enero pasado en la Casa Rosada con el estadounidense responsable del lanzamiento de la cripto $LIBRA, Hayden Mark Davis

Una entrevista interrumpida

Tras un fin de semana agitado por las versiones acerca del vínculo de Milei con la criptomoneda, el lunes por la noche, el Presidente aceptó una entrevista con el periodista Jonatan Viale para explicar los motivos detrás de su publicación. Sin embargo, el encuentro terminó generando un nuevo escándalo luego de que el asesor presidencial Santiago Caputo interrumpiera el diálogo por una respuesta que estaba dando el mandatario sobre la criptomoneda $LIBRA.

La intervención del asesor ocurrió ante una explicación presidencial. Milei dijo que impulsó $LIBRA desde su cuenta “personal” de la red X, pero a la vez añadió que su defensa jurídica estará en manos del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El fragmento fue editado en la versión que salió al aire, pero el video completo, sin editar, se publicó horas después en Internet.

El momento en que Santiago Caputo interrumpió la entrevista de Javier Milei con Jonatan Viale

