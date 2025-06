El plan del Gobierno con los salarios y qué aumentos proyectan las empresas

“No vamos a homologar pavadas”. La frase resonó con fuerza en el quinto piso del Ministerio de Economía a la hora de hablar sobre las paritarias o de las negociaciones sobre los sueldos. ¿Qué son “pavadas” para el equipo que dirige Luis Caputo? Allí mencionan una sola variable a seguir bien de cerca: las expectativas de inflación.

En el Gobierno explican que la paritaria es un piso. “Cualquiera puede pagar más a sus empleados si quiere. Lo que no está bien es forzar a todos. Los salarios le vienen ganando a la inflación por paliza”, dijeron en Palacio de Hacienda.

Del otro lado del mostrador no ven lo mismo. “Se van a multiplicar los conflictos en todas las actividades. La gente no se banca más que le bajen el sueldo”, cuestionó ante la consulta de LA NACION un pope de la CGT. De hecho, en los últimos días, Héctor Daer, secretario general de la CGT y también del gremio de Sanidad, salió apoyar públicamente en sus cuentas de X varias protestas en establecimiento de salud, como el Sanatorio Anchorena o el Hospital Británico, entre varios otros. Secuelas de lo que atraviesa el Garrahan. Allí, los médicos residentes iniciaron una protesta porque sus sueldos no llegan a $800.000.

El último dato del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)sobre salarios es de marzo y mostraba un alza del sueldo privado registrado de 76,6% contra una inflación anual en el mismo mes de 55,9%. Sin embargo, la aceleración de comienzos de año afectó el acumulado de 2025: los sueldos, a abril, perdían 1,9%, según la Fundación Capital.

Los sueldos de las empresas

En las grandes empresas privadas esperan aumentos de salarios rondando el 30% este año, según dos relevamientos privados. O sea, se moverán a tono con la inflación esperada. El último Relevamiento de Expectativas del Mercado (REM) espera un IPC para fines de 2025 entre un 27,3% y 28,6%.

El secretario de Trabajo, Julio Cordero, y los popes de la CGT negocian en paritarias Hernan Zenteno - LA NACION

SEL Consultores estimó en una encuesta entre grandes compañías a fines de mayo que en 2025 los incrementos previstos para el personal fuera de convenio era de 30% (un 25% de los encuestados daría un 27%; y un 75%, un 35% de aumento). Se trata de ocho puntos menos que lo que estimaban en enero pasado. Ese descenso se debe, explicó María Laura Calí, directora de SEL, a la desaceleración de la inflación. Para el personal en convenio el número es el mismo, un 30%. “Lo ya dado a fines del mes pasado es 12% para el fuera de convenio y 10% para lo que están en convenio”, contó a este medio.

El último informe de PwC afirmó que las compañías estiman un ajuste de los salarios de 32% para este año. El informe “Compensaciones, beneficios y talento” –que relevó más de 300 puestos en 178 organizaciones de distintas industrias– indicó que, “ante la baja de la inflación, este año se observa una vuelta a esquemas de ajustes más espaciados, si bien continúa predominando el esquema trimestral”.

“La encuesta muestra un incremento en el segmento de compañías que aplican esquemas cuatrimestrales e incluso semestrales. Esto es un indicador de que las empresas ya no responden a urgencias inflacionarias, sino que tienen la capacidad de planificar con mayor previsibilidad”, indicó Pwc en un comunicado.

“La reducción de la inflación y la estabilización del tipo de cambio abrieron un margen de maniobra para muchas compañías. Esto no solo les permite proyectar políticas salariales con mayor certidumbre, sino también concentrarse en otras prioridades clave como el desarrollo de talento, la adopción tecnológica y la transformación organizacional”, explicó Damián Vázquez, socio de PwC Argentina líder de Management Consulting.

En cuanto a la estructura salarial, los directores lideran la evolución de sus ingresos, con un salario base promedio de alrededor de $12.000.000, seguidos por gerentes ($6.500.000) y jefes ($3.700.000). Le siguen los supervisores ($2,54 millones) y los analistas senior ($2,29 millones). “Estos valores varían dependiendo el tamaño de la organización, su industria y las áreas”, aclararon en PwC.

“¿Cepo al salario?"

No por nada, Cristina Kirchner alertó por un “cepo al salario”. Semanas atrás, el Gobierno decidió no homologar el acuerdo paritario de Comercio, el más grande del país. La negociación, contaron en el Gobierno, está impugnada por los supermercados, quienes habían quedado al margen y alertaron que la suba se trasladaría a los precios en momentos en que el oficialismo tiene como foco principal la baja de la inflación. El sindicato afirmó que se había cerrado en un 5,4% trimestral, pero los comercios indicaron que, con las sumas fijas por convenio, llegarían al 9,6%. “No los invitaron al almuerzo, pero les hacían pagar la cuenta”, contó un negociador del Gobierno.

Superada la inflación, cambia la agenda de problemas de los argentinos.

Marzo 24 vs mayo 25: la mención a la inflación cae 18 pp, mientras que la preocupación por el desempleo y el costo de vida casi se triplica.

El foco se desplaza de los precios al empleo y el poder adquisitivo pic.twitter.com/7Gbb1bYm5a — Casa Tres (@CasaTres3) June 16, 2025

Cristina tiene otra razón para sus palabras. Según un relevamiento de la consultora Casa Tres que dirige Mora Jozami, en marzo, la inflación era el principal problema de los argentinos (así lo afirmaba el 25% de los consultados). En mayo pasado, esa mención cayó 18 puntos porcentuales y se triplicó la preocupación por el costo de vida y el desempleo.

Un dato: si bien la plata sobrante después de pagar la luz, el agua, el gas y el transporte se había recuperado un 14% entre febrero de 2024 –su peor nivel– y 2025, en marzo, según datos de la consultora Empiria, cayó 2,2%. Ese ingreso disponible sigue por debajo de noviembre de 2023 a pesar de la recuperación en términos reales que tuvieron los ingresos en los últimos meses.