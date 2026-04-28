Más de 12.000 jóvenes colmaron el Movistar Arena para escuchar a emprendedores y a María Becerra

Los vecinos del Movistar Arena vivieron este martes una mañana atípica. Cerca de las 7.30, el recinto abrió sus puertas y se desplegó un importante operativo de seguridad. Largas filas de colectivos ocuparon buena parte de las calles, que permanecieron cortadas durante varias horas. No se trataba de un recital ni de la prueba de sonido de un artista. Esta vez, los protagonistas fueron más de 12.000 jóvenes de colegios públicos y privados de diferentes puntos del país, quienes asistieron a la Experiencia Endeavor Sub 20, un ciclo de charlas organizado por la fundación Endeavor, dedicada a conectar y potenciar emprendedores en la Argentina.

Con el correr de las horas, los buzos de egresados tiñeron al Movistar Arena de color. A su vez, desde las plateas y el campo, linternas de celulares iluminaron el lugar.

Martín Migoya, presidente de la Fundación Endeavor, y Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor

El evento contó con la participación de referentes del ecosistema emprendedor, como Martín Migoya, presidente de Endeavor Argentina y cofundador y CEO de Globant; Alejandro Vázquez, cofundador y presidente de Tiendanube; Ariel Sbdar, cofundador de Cocos; y Patricia Jebsen, miembro de directorios y creadora de contenido sobre el mundo del trabajo. También estuvo presente la cantante María Becerra.

Julia Bearzi, directora ejecutiva de Endeavor, fue la encargada de dar inicio al evento. “Es posible emprender desde Argentina, y ustedes también pueden . Eso es lo que queremos que se lleven hoy y lo que queremos sembrar en cada uno de ustedes. No un plan, no certezas, pero sí una posibilidad”, disparó Bearzi. Luego, invitó a Migoya a subir al escenario, quien fue recibido con gritos y aplausos de la multitud.

Juan Cereigido, fundador y CEO de Ato

En su discurso, Migoya se refirió a la importancia del esfuerzo. “ El talento es un atajo para alguien que se esfuerza mucho . Siempre decimos ‘este chico es muy inteligente’, pero la pregunta que viene después de eso es cuánto se esforzó y cuánto hizo para que sea distinto”, señaló. En ese sentido, sostuvo que un logro tiene “mucho más que ver con el esfuerzo que con el talento original”.

Por otro lado, Migoya reconoció que, si bien emprender no es para todo el mundo, “sí es para mucha gente”. Y profundizó: “Emprender tiene que ver con animarse, con cambiar algo desde nuestro lugar. Es esencial para el desarrollo del país, para el desarrollo de uno, de su sociedad y su comunidad. No muchos van a tener éxito, pero sí muchos lo van a intentar”.

Alejandro Vázquez

Bajo esta línea, brindó una mirada optimista con respecto al futuro de la inteligencia artificial (IA): “Creo que la IA va a elevar el trabajo humano, va a ser algo que nos ayudará a desarrollar cosas”. No obstante, aclaró que la tecnología jamás reemplazará la esencia humana y que estudiar será más importante que nunca . “Tenemos que saber para poder pedirle cosas a las máquinas”, dijo.

Tras su presentación, Migoya dialogó con LA NACION sobre el actual panorama del talento y emprendedorismo argentino. “Desde Endeavor vemos que muchas empresas están creciendo muy bien. Veo también un mercado interno que se está recuperando, que está empezando a ser un lugar más amigable para los emprendedores”, comentó.

Andrés Rieznik, neurocientífico

Además, destacó que los emprendedores están enfocados no solo en desarrollar sus negocios en el país, sino también en cómo conquistar el mundo. “Desde la Argentina es una novedad y está extremadamente bien”, indicó.

Sueños convertidos en éxito

En su presentación, Vázquez, cofundador y presidente de Tiendanube, recorrió su camino emprendedor y resaltó la importancia de la acción por sobre la certeza, el aprendizaje constante y la mentalidad de mejora continua: “Emprender es animarse a empezar, avanzar sin tener todo resuelto y entender que siempre es ‘día 1’”.

Los estudiantes también tuvieron la oportunidad de escuchar casos de éxito liderados por jóvenes que ya marcan tendencia en sus nichos. Uno de ellos fue Cereigido, fundador y CEO de Ato, un dispositivo de compañía con IA pensado para adultos mayores, inspirado en la soledad de su abuelo. Hoy trabaja desde Silicon Valley junto a su equipo, testeando el dispositivo con usuarios reales en distintos países y preparándose para lanzar su versión final al mercado a gran escala.

Por su parte, Jebsen presentó a más jóvenes emprendedores. Tal fue el caso de Angi, una joven de 19 años, oriunda de Santa Fe, que creó Polygloteen, una academia digital enfocada en la enseñanza de idiomas para adolescentes.

Luego fue el turno de Francisco Rodríguez, fundador de Deseado, una marca pionera de cold brew ready-to-drink en el país. Desde Mar del Plata, su ciudad natal, apostó por un producto innovador dentro de la industria del café y bebidas listas para consumir.

Por último, Jebsen invitó al escenario a Marc Miguez, un joven de 16 años que transformó su pasión por la cocina en un emprendimiento propio: La Casetta. Miguez comenzó cocinando de manera casera y logró convertirlo en un proyecto con identidad, clientes y proyección.

En tanto, el rubro de la robótica se hizo presente en el evento con Martina Talamona, una estudiante de 16 años que combina formación técnica con una fuerte vocación social: desarrolla simuladores de robots capaces de detectar víctimas y mapear zonas peligrosas en escenarios de desastre, con el objetivo de reducir riesgos para rescatistas. Forma parte de un equipo competitivo internacional y representará a Argentina en la RoboCup 2026, uno de los torneos más exigentes del mundo.

La jornada también estuvo marcada por un tenso episodio. Ocurrió cuando Ariel Sbdar, cofundador de Cocos, subió al escenario para hacer su presentación. Apenas iniciada la charla, fue recibido con silbidos y cánticos de “la patria no se vende”. A su vez, hubo un comentario en relación al escándalo de $LIBRA: Sbdar, que publicó tuits sobre el tema cuando se lanzó el token, respondió: “Yo no tengo nada que ver con eso”. Los conductores del evento intentaron calmar la situación, pero el malestar continuó. Sbdar cerró su computadora y se limitó a hablar cinco minutos. “Es un garrón hacer la presentación con esto”, dijo. Activo en redes sociales, tras el evento dio su versión de los hechos y publicó un video sobre lo ocurrido: “Me parece una pena que estemos tratando de llevar la grieta a todos lados. Estamos más concentrados en eso en vez de avanzar como país. Vamos a subir la charla para todos los que realmente les interesa porque nuestro compromiso es con la educación financiera”.

Pasión por la música

A las 12, llegó el turno de la cantante María Becerra, quien fue entrevistada por el periodista Julio Leiva. Se trató del momento más esperado de la jornada, con gritos y aplausos de todos los presentes.

La artista reconoció que, si bien su sueño siempre fue trabajar en la industria musical, el camino estuvo lejos de ser fácil. “De chica, ver el arte como opción de vida se me hacía complicado. Aparecen dudas tuyas y de tu alrededor. Lo que más me ayudó fue ponerme objetivos a corto plazo. Hay que ir paso a paso”, contó .

En su recorrido, informarse y aprender fueron clave no solo para crecer como artista, sino también para encontrar su propia voz e identidad. “La información te da libertad, independencia, formar tu pensamiento”, dijo.

Además, sostuvo que la clave para tomar buenas decisiones es “rodearse de la gente correcta” y “siempre seguir teniendo hambre por algo distinto”.