Donald Trump celebrará su cumpleaños 80 con una noche de peleas de UFC en el jardín de la Casa Blanca

El presidente Donald Trump celebrará este domingo su cumpleaños número 80 con una velada de peleas UFC en los predios de la Casa Blanca.

Para el festejo, se montó una arena de combate enjaulada en el histórico Jardín Sur. El despliegue, que costó más de 60 millones de dólares, busca conmemorar también el 250º aniversario de la Declaración de Independencia.

El presidente Donald Trump celebrará este domingo su cumpleaños número 80 con una velada de peleas UFC

La cartelera principal está programada para comenzar a las 22 (hora argentina) y podrá seguirse en vivo a través de la plataforma Paramount+. En la jornada de combates, el brasileño Alex Pereira se enfrentará al francés Ciryl Gane por el título interino de peso pesado. Luego, el campeón de peso ligero hispano-georgiano Ilia Topuria se medirá ante el campeón interino Justin Gaethje.

El programa además incluye cinco combates más con figuras como Michael Chandler, Derrick Lewis y Sean O’Malley.

El anuncio del evento que compartió la Casa Blanca en sus redes

A pesar del mal tiempo anunciado para esta noche, el presidente de la UFC Dana White, afirmó que el show seguirá adelante llueva o truene.

La relación entre Trump y White lleva ya 25 años. Como presidente en funciones, Trump ya asistió a cuatro veladas de la UFC. En esos eventos, el mandatario suele caminar hacia la jaula entre música rock y los cánticos de los aficionados.

Para el festejo, se montó una arena de combate enjaulada en el histórico Jardín Sur Roberto Schmidt - Getty Images North America

Por su parte, White presentó al líder republicano en dos convenciones de su partido. Así se consolidó un fuerte vínculo que hoy llega a su punto más alto.

El espectáculo ocurrirá mientras el país atraviesa una guerra de tres meses con Irán, impopular entre los ciudadanos, que sacudió los mercados mundiales de petróleo y disparó la inflación al nivel más alto desde abril de 2023.

Estados Unidos y Pakistán, en calidad de mediador, anunciaron el sábado que este domingo se firmaría un acuerdo inicial para poner fin a la guerra en Medio Oriente y abrir el estrecho de Ormuz, aunque Irán negó que la firma pueda tener lugar tan pronto.

Las fuerzas armadas iraníes, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, negaron que Irán vaya a firmar el acuerdo en las próximas 24 horas y criticaron la “inusual insistencia” del presidente Trump en firmarlo ese mismo día.

A su vez, indicaron que el anuncio del norteamericano se produce “a pesar de que los negociadores iraníes declararon explícitamente que el memorándum aún no se ha finalizado”.

Con información de AP