Trump anunció que Estados Unidos e Irán alcanzaron un acuerdo para poner fin a la guerra en Medio Oriente

WASHINGTON.- Luego de varios de días de intensas negociaciones en medio de una escalada regional que hacía peligrar la posibilidad de poner fin a la guerra en Medio Oriente, el presidente norteamericano, Donald Trump, anunció este domingo que Estados Unidos alcanzó un acuerdo de paz con Irán por el que se reabrirá el estratégico estrecho de Ormuz.

“El acuerdo con la República Islámica de Irán ya está cerrado. ¡Felicidades a todos! Por la presente, autorizo ​​plenamente la apertura del estrecho de Ormuz sin peajes y, simultáneamente, autorizo ​​el levantamiento inmediato del bloqueo naval de los Estados Unidos. Barcos del mundo: ¡arranquen motores! ¡Que fluya el petróleo!“, informó el mandatario republicano a través de red Truth Social.

Donald Trump anunció en Truth Social que el acuerdo con Irán fue alcanzado.

Poco antes de que Trump hiciera el anuncio -en el que no brindó demasiados detalles del pacto-, el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, había informado que la firma del acuerdo entre Washington y Teherán para poner fin al conflicto que estalló el 28 de febrero pasado estaba prevista para el próximo viernes en Suiza.

Following intensive talks, we are pleased to announce that the Peace Deal between the United States of America and Islamic Republic of Iran has been REACHED. Both sides have declared the immediate and permanent termination of military operations on all fronts, including in… — Shehbaz Sharif (@CMShehbaz) June 14, 2026

“Tras intensas conversaciones, nos complace anunciar que el acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán ha sido alcanzado. Ambas partes han declarado la terminación inmediata y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluida Líbano. La ceremonia oficial de firma será el viernes 19 de junio en Suiza", señaló Sharif, en su rol de mediador internacional de los dos países en conflicto.

Sharif mencionó además a Qatar, Arabia Saudita y Turquía como parte del esfuerzo de mediación para acercar posiciones entre Estados Unidos e Irán, cuando parecía en los últimos días los ataques cruzados harían desbarrancar cualquier esfuerzo diplomático para poner fin a la guerra.

“Con el acuerdo ahora en vigor, los mediadores facilitarán una serie de reuniones esta semana. Estas discusiones previas a la implementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma”, culminó Sharif.

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