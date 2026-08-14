El presidente del Banco Central reconoció que el crecimiento es menor al esperado

MENDOZA.- La Argentina está creciendo, pero lo hace a un ritmo menor al esperado. De esta manera, definió el presente de la economía nacional el titular del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, en su visita a la provincia cuyana para disertar sobre “Transformación, balance de gestión y metas estratégicas”. De la misma manera, aseguró que hay dólares ahorrados, pero fuera del sistema, y nuevo acceso al crédito, con una macro más sólida, por lo que confía en que el próximo paso será la inversión a mayor escala.

En este escenario, el titular de la entidad monetaria defendió el camino de la gestión de Javier Milei y el rumbo del país, bajo los lineamientos del ministro de Economía Luis Caputo, y estimó un crecimiento cercano al 2% anual, más lento de lo previsto, aunque, dijo, con la apuesta a superar esa cifra, con la eliminación de controles que permitirán apuntalar la recuperación.

De igual modo, Bausili señaló que el proceso de estabilización impulsado por el Gobierno permitió corregir distorsiones y abrirles las puertas a los sectores productivos. Por eso, el funcionario hizo hincapié en la difícil transición que se viene dando desde diciembre de 2023, pasando de un esquema con altas regulaciones a una economía con menor intervención oficial.

“De 2024 hasta hoy tenemos una economía que crece despacio. Podemos pensar en un 2% al año, mucho más despacio de lo que nos gustaría”, dijo Bausili, poniendo de relieve la “libertad” que consiguieron varios sectores de la economía para tomar decisiones estratégicas, aunque reconociendo las dificultades que experimentaron otros sectores.

Además, destacó los cambios estructurales tras las restricciones cambiarias y las modificaciones de regulaciones. Dijo que el paso siguiente es seguir generando expectativas positivas y mayor confianza, no sólo entre los empresarios nacionales, sino también en los consumidores.

Bausili y Cornejo

“El principal desafío a la hora de definir políticas públicas tiene que ver con cómo la gente piensa”, señaló al mencionar al temor como un factor de peso en las decisiones del día a día, más allá de que la macro “acompañe”. En este sentido, puso de manifiesto las oportunidades que tiene el país con la dolarización de ahorros, para que se vuelquen a la inversión. “Los argentinos ahorramos en dólares, pero el sistema bancario no”, remarcó Bausili, apuntando también a sectores como el inmobiliario y la construcción, que permiten tener respaldo en operaciones de financiamiento en dólares.

El encuentro “BCRA en la BCM: balance de gestión, perspectivas y desafíos económicos” fue organizado por la Bolsa de Comercio de Mendoza (BCM) y contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, funcionarios provinciales y empresarios locales.

Entre otros temas, Bausili puso el ojo en la inflación, tras la cifra de 2,1% en julio,y aseguró que el Ejecutivo está convencido de que se volverá al proceso de desaceleración. “Podemos mencionar elementos muy puntuales como la estacionalidad y el turismo, pero estamos convencidos de que vamos a retomar el sendero”, indicó el presidente del BCRA.

El mandatario mendocino, hoy aliado a La Libertad Avanza (LLA), se sumó al análisis, defendió el rumbo económico del Gobierno, sobre todo de orden fiscal y equilibrio macro, y dejó algunas definiciones, sin dejar de ser crítico de la situación impositiva que viven las provincias y las empresas, además del esquema de coparticipación federal, al que describió como “injusto”.

Asimismo, apostó a que se logre la transformación del “ahorro en inversión”, con un sistema financiero que vaya de la mano de las necesidades de las empresas, bajo reglas estables. “La situación ha cambiado para mejor”, sostuvo Cornejo, y agregó: “La estabilidad debe transformarse en previsibilidad para generar inversiones y crecimiento sostenido”.

Además, dio su aval a la reforma de la Carta Orgánica que se debate en el Congreso. Sobre este punto, Bausili destacó la importancia de restringir las chances de que el BCRA financie al Tesoro e ir hacia una mayor autonomía de la autoridad monetaria. Al mismo tiempo, indicó que el país ya no debe discutir sobre el uso del Central para financiar el déficit fiscal.