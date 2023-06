El reto de la reinvención en las distintas industrias: cómo hacer para mantenerse vigente

escuchar

El reto de la reinvención está presente en todas las industrias. Los cambios llegan, pero lo cierto es que hay que activarlos. ¿Cómo hacerlo con las formas y los tiempos adecuados? Esta es una de las cuestiones en las que se profundizó en el capítulo 9 de Innovación, evento organizado por LA NACION. En un diálogo con Carla Quiroga, periodista de la redacción, referentes de algunas de las empresas del país compartieron sus perspectivas, hablaron de sus miedos y reflexionaron sobre el futuro no tan lejano de los distintos sectores.

“Dicen que lo único constante en una compañía debería ser el cambio”, dijo Diego Bleger, socio líder de Advisory en KPMG Argentina, para iniciar el diálogo. Su trabajo cambió mucho en los últimos años y los temas que pasaron a protagonizar las agendas de las compañías fueron la innovación y la transformación digital.

En este sentido, el directivo -que está convencido de que la transformación debería darse progresivamente y con precaución- hizo énfasis en que innovar implica mucho más que tener una personalidad disruptiva. “Innovar es detallar un plan de ruta con una estrategia a seguir. Es cambiar la cultura de la gente. Para lograrlo, el cambio tiene que estar trabajado en forma conjunta desde el interior de cada organización”, explicó y agregó que, aunque en este proceso la creatividad suma, para alcanzar objetivos sostenidos en el tiempo es indispensable conocer a fondo la cultura de cada organización. “Hay que innovar respetando el espíritu de la empresa, porque de lo contrario el cambio podría golpearla”.

Para Juan Christian Kindt, Director de Desarrollo de Negocios del BBVA, no solo hay más cambios hoy que nunca, sino que la velocidad con la que estos se dan también es sin precedentes. Por eso, las empresas tienen que estar preparadas, atentas y listas para activar el botón cuando sus audiencias así lo requieran. “Hay que adaptarse rápido y reinventarse constantemente”, dijo el hombre que tiene casi 30 años de trayectoria en BBVA encima. “Los clientes migraron a una demanda más remota, digital, inmediata y exigente. Por eso las propuestas deben ser realmente interesantes”.

Coincide con Kindt en la importancia de que las compañías estén atentas y actúen ágilmente Eugenio Raffo, Vicepresidente de Marketing de Quilmes. Para él, los cambios se traducen en los hábitos, y el origen de cada uno de estos es rastreable. ”El consumidor no cambia tan rápido como muchos creen. Se puede encontrar la raíz de cada cambio en señales que los anticipan”, aseguró.

Para Raffo, a la hora de leer hábitos e interpretar tendencias sociales la empatía es una herramienta fundamental. “Es una mezcla de ciencia y arte. Porque la data es necesaria e infinita, pero es crucial entender cómo opera en la vida real. Hay que empatizar con el dato para entender, por ejemplo, cuál es el rol de la cerveza en una reunión de amigos”.

En el campo de la salud, Gabriel Oriolo aportó a la conversación con su punto de vista como Director de Procesos y Sistemas de OSDE. “La pandemia nos afectó a todos. Terminamos mucho más sensibilizados en relación a la salud”. Fanático del fútbol y de los viajes, el hombre explicó que en el sector, los roles y demandas del paciente y del médico mutaron radicalmente. “Del lado del paciente la preocupación ya no está puesta en la enfermedad puntual, sino en el cuadro de bienestar general e integral. Esto incluye su salud física, mental, emocional y social”, ilustró Oriolo. “Los médicos, por su parte, terminaron extenuados por la crisis de la pandemia y empezaron a a valorar más su propio bienestar, y a ver a la medicina como una carrera quizá demasiado larga y exigente”.

Para Oriolo, el desafío a corto plazo que debería consensuarse en el rubro de los servicios médicos es el de la interoperabilidad. Este concepto alude a que la información que cada paciente acumula a lo largo de su historia clínica pueda unificarse en un documento virtual de fácil acceso. “La idea es conectar la información y generar una película con la historia clínica de cada paciente”, dijo y sentenció: “No es una cuestión de costos, porque ya existe la tecnología que nos permitiría hacerlo. Es una cuestión de ponerse de acuerdo y adecuarse a la nueva realidad. Es un desafío para el mindset”.

En materia de desafíos, el de la Inteligencia Artificial es quizás el más intimidante. Para Bleger se trata de una herramienta que viene a potenciar, no a suplantar, el talento humano. “La Inteligencia Artificial nos va a ayudar a cambiar y a reinventarnos. Siempre se decía que ya todo estaba inventado, pero ya no. Siempre se decía que la rueda ya estaba hecha y solo había que mejorarla. Pero ahora la rueda es nueva y diferente y hay que aprender a usarla para poder aprovecharla”, manifestó. “Creo que todos tenemos que cambiar para subsistir y para contribuir a la sociedad”.

Eso sí, tanto Bleger como Kindt coinciden en que todo lo bueno trae riesgos negativos, desde las fake news hasta la data privada filtrada, y por eso, sobre todo en una primera instancia, es importante pensar en algún tipo de regulación para el uso de la Inteligencia Artificial. “Cuanta más tecnología, más vulnerabilidad frente a un ataque. Hay que aprender el arte de la Inteligencia Artificial para poder aplicarla según los ritmos que correspondan y proponerle a los clientes opciones adecuadas”.

Raffo, de Quilmes, no duda de que esta era -convulsionada, tecnológica y acelerada- es muy divertida para hacer publicidad. No subestima a la Inteligencia Artificial, tampoco le teme, pero le tiene respeto. Frente al miedo generalizado en el mundo creativo alrededor de esta tecnología, concluye con un mensaje que escuchó hace no tanto: “La Inteligencia Artificial no se va a quedar con tu trabajo. Se va a quedar con tu trabajo la persona que haga tu trabajo y sepa usar la Inteligencia Artificial. En definitiva, la aparición contundente de las nuevas tecnologías en las empresas funciona como un punto de quiebre y una invitación a aprender”.