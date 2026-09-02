El riesgo país baja y perfora los 500 puntos por primera vez en más de dos semanas

Este miércoles, el riesgo país registra una leve baja y logra perforar los 500 puntos básicos por primera vez en poco más de dos semanas. Mejores noticias locales y el respaldo del rumbo económico por parte de Estados Unidos ayudaron a que los títulos locales se tiñan de verde, a contramano del clima global.

El indicador elaborado por JP Morgan cede cinco unidades, hasta los 496 puntos básicos (-1%), de acuerdo a las pantallas de Rava. Este movimiento se explica por el desempeño de los bonos soberanos. Los títulos bajo ley local escalan hasta 0,5% (AL41D), aunque el AL29D baja 0,2%. Los Globales ascienden hasta 0,3% (GD35D).

De esa forma, logra perforar el piso de los 500 por primera vez desde el 17 de agosto, cuando cerró en los 489 y al día siguiente rebotó hasta los 511. En el último mes, el índice se vio presionado por ruidos internos y un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos. En ese sentido, acumuló un alza de 82 puntos (+19,1%). Llegó a tocar un pico de 532 puntos, pero en los días restantes se fue comprimiendo hasta la zona de los 510.

En el inicio de septiembre, los títulos soberanos tendieron al alza e impulsaron al riesgo país a la baja hasta los 501 puntos. En los primeros dos días del mes, registra un retroceso de 19 unidades (-3,1%).

Fernando Marull, socio de FMyA, evaluó que dos factores ayudaron a su compresión. Por un lado, la expectativa de menor inflación en agosto, que estimaciones privadas la ubican por debajo del 2%. A su vez, la suba del precio de la soja hasta los $560.000 por tonelada, según datos de la Bolsa de Comercio de Rosario, ofrece una buena noticia para la economía local.

Por su parte, Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacó que ayer Scott Bessent, el secretario del Tesoro de Estados Unidos, volvió a respaldar el rumbo económico de Javier Milei al afirmar que la Argentina “lidera una oportunidad histórica en el hemisferio occidental”. Tras estos dichos, los bonos Globales escalaron hasta 0,5%. El desempeño cobró especial relevancia frente a un escenario externo adverso, marcado por las crecientes tensiones en el conflicto de Medio Oriente y la escalada del precio del petróleo Brent. “Así, las declaraciones de Bessent ayudaron a desacoplar parcialmente a la deuda argentina del sell-off [venta masiva] global”, determinaron.

Las acciones argentinas suben por tercera rueda consecutiva tanto en Wall Street como en el mercado local Richard Drew - AP

En cuanto a la renta variable, las acciones argentinas que cotizan en Wall Street (ADR) operan en territorio positivo por tercera rueda consecutiva, a contramano de los principales índices de la Bolsa de Nueva York. Lidera el panel YPF con una suba de 4%, seguido de Transportadora Gas del Sur (+3,7%), Tenaris (+2,7%) y Ternium (+2,3%). Por su parte, Globant retrocede 2%.

El Merval suma 0,3% y cotiza a 3.058.523,23 unidades, lo equivalente a US$1923,77 al ajustar al dólar contado con liquidación (+0,6%). Aumentan mayormente Telecom (+1,6%), Transportadora de Gas del Norte (+1,3%) y Ternium (+1,1%).

Dólar hoy

La cotización del dólar este miércoles 2 de septiembre Freepik - Freepik

En el mercado cambiario, los distintos tipos de cambio no presentan grandes sobresaltos. El dólar oficial mayorista cede $1, hasta los $1512. De ese modo, se posiciona un 20% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1882,53.

En las pizarras del Banco Nación se puede encontrar el tipo de cambio minorista a $1535, el mismo valor de ayer. Al ver el precio promedio del mercado, el tipo de cambio oficial opera a $1533,63, de acuerdo con el relevamiento de entidades financieras que realiza diariamente el Banco Central (BCRA).

El dólar MEP se mantiene estable y aparece en las pantallas a $1532,29. En tanto, el contado con liquidación (CCL) cotiza a $1590,10, $5,21 menos que su valor de apertura.