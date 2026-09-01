Tras el encuentro con Georgieva en una cumbre del G-20 en EE.UU., Caputo se reúne con Bessent

ASHEVILLE, Carolina del Norte.- Tras un encuentro ayer con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, durante una cumbre del G-20 en esta ciudad y de la exposición en la que defendió el plan económico del Gobierno, el ministro de Economía, Luis Caputo, tiene previsto reunirse este martes con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que fue clave para sellar el auxilio financiero norteamericano al Gobierno el año pasado.

Aunque no trascendió el horario de la reunión, que servirá para reforzar la sintonía entre ambas administraciones, desde el Palacio de Hacienda señalaron que el cara a cara entre Caputo y Bessent se concretará hoy en el hotel Omni Grove Park Inn de Asheville, Carolina del Norte, donde se desarrolla la cumbre del grupo.

El secretario del Tesoro, Scott Bssent, junto al presidente de la Fed, Kevin Warsh, en un panel en el G-20 en Asheville; a la derecha, el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. Guillermo Idiart

Anoche, en la cena formal de los funcionarios que participan de la cumbre del G-20, Caputo fue ubicado en la misma mesa que Bessent, junto a los ministros de finanzas de Italia, Francia, Japón y Polonia.

Bessent y Caputo se reunieron por última vez en un cara a cara en octubre del año pasado, en la sede del Departamento del Tesoro, en Washington, cuando ambos funcionarios rubricaron el auxilio financiero norteamericano a la administración de Javier Milei con un swap de monedas por US$20.000 millones, en medio de las turbulencias económicas antes de las elecciones legislativas de fin de aquel mes.

El secretario del Tesoro norteamericano, Scott Bessent, junto al ministro de Economía, Luis Caputo, en Washington, en octubre del año pasado. @SecScottBessent

El lunes, en el marco de la reunión en Asheville, Caputo participó de diversos paneles presentados por Bessent, anfitrión del encuentro de ministros de finanzas y de gobernadores de bancos centrales de los países miembros del G-20. La cumbre de mandatarios, liderada por Donald Trump, será el 14 y 15 de diciembre en Miami, adonde seguramente viajará el Presidente.

Es usual que en este tipo de cumbres se produzcan varias reuniones bilaterales e informales entre los funcionarios participantes, como la que ocurrió entre Caputo y Georgieva ayer por la tarde. Allí, el ministro volvió a conseguir un fuerte respaldo del organismo multilateral al plan económico del Gobierno.

Great to catch up with @LuisCaputoAR on Argentina’s impressive economic turnaround, a result of good policies and strong implementation. pic.twitter.com/QlZ6LiYzAi — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) August 31, 2026

“Genial ponerme al día con Caputo sobre el impresionante repunte económico de la Argentina, resultado de buenas políticas y una sólida implementación”, señaló Georgieva a través de X, minutos después de un posteo de Caputo con la imagen del encuentro.

“Gran encuentro con Georgieva en el marco de las reuniones del G-20. Aprovechamos para conversar sobre la agenda económica de la Argentina y los avances que estamos logrando para consolidar la estabilidad y fortalecer el crecimiento”, había señalado el ministro en su cuenta de la red social.

El contacto entre Caputo y Georgieva es permanente, y este nuevo encuentro se produjo un mes después de la visita oficial de dos días de la directora gerente a la Argentina, donde pasó por Buenos Aires y la provincia de Neuquén, para visitar el yacimiento insignia de YPF en Vaca Muerta.

El ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili, en la cumbre del G-20 en Asheville. Guillermo Idiart

En Asheville, el ministro está acompañado por el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili; por el viceministro de Economía, José Luis Daza, y por el vicepresidente de la entidad monetaria, Vladimir Werning, quienes participaron de las sesiones del lunes.

Caputo fue uno de los oradores ayer en el panel dedicado al crecimiento, luego de una introducción del propio Bessent y del presidente de la Reserva Federal (Fed, en la jerga financiera), Kevin Warsh, quienes pusieron el foco en el fortalecimiento del sector privado en las sesiones junto a sus pares del G-20.

Durante su intervención, que fue cerrada para la prensa, Caputo destacó que la estabilidad macroeconómica es la base para alcanzar un crecimiento sostenido y presentó la experiencia argentina a partir del programa económico impulsado por Milei, orientado a recuperar el equilibrio fiscal y generar las condiciones para una mayor inversión privada, señalaron desde el Palacio de Hacienda.

El ministro destacó también que desde diciembre de 2023, cuando asumió Milei, la Argentina logró reducir el gasto público un 30% en términos reales y eliminar el déficit fiscal y el déficit cuasifiscal del BCRA. A la vez, resaltó la reducción de impuestos por el equivalente a 3 puntos del PBI en el marco de una profunda desregulación de la economía.

Sentado junto a Bausili cerca de Bessent y de Warsh, el ministro también resaltó la reforma laboral y la aprobación en la Cámara de Diputados de la nueva Carta Orgánica del BCRA, que -explicó- fortalece su independencia y establece la prohibición de financiar el déficit del Tesoro. Lo escuchaban, entre otros, la propia Georgieva y el presidente del Banco Mundial, Ajay Banga.

Caputo sostuvo que la inversión privada debe ser el principal motor del crecimiento y subrayó la importancia de contar con reglas claras, menor intervención estatal, una regulación más simple y una economía más competitiva que fortalezca el comercio internacional, según el Palacio de Hacienda.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, en la cumbre del G-20 en Asheville, Carolina del Norte. MELISSA SUE GERRITS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

En ese sentido, destacó los resultados del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y anticipó que la Argentina crecerá en términos per cápita por primera vez en 16 años.

La reunión del G-20 se desarrolla en el Omni Grove Park Inn, un emblemático hotel y resort con vistas a las montañas de la Blue Ridge y conocido por haber alojado a diez presidentes de Estados Unidos.