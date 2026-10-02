El riesgo país escala hasta los 650 puntos, el valor más alto del año

El riesgo país mantiene la tendencia alcista de la primera rueda de octubre y alcanza su valor más alto del año.

El indicador elaborado por JP Morgan trepa 14 unidades y se ubica en los 650 puntos básicos (+2,2%), de acuerdo con las pantallas de Rava. De esa forma, supera los 637 que tuvo el pasado 30 de marzo. En los primeros dos días del mes, suma 43 unidades (+7,1%) y en lo que va del año acumula 79 (+13,8%).

Pese a eso, los títulos bajo ley local suben hasta 0,3% (AL29D y AL30D), mientras que los Globales escalan hasta 1,8% (GD30D).

El economista Martín Polo señaló que el movimiento de hoy se debe a alguna cuestión “técnica”, dado que el indicador baja cuando los bonos registran subas. Sostuvo que, si los activos argentinos se mantienen en terreno positivo a lo largo del día, es probable que retroceda.

El riesgo país viene sufriendo una tendencia alcista en los últimos dos meses, con una corrección superior a otros países emergentes comparables. “Al encarecimiento de la tasa base se agregan las incertidumbres locales, por las que el mercado exige una prima adicional: la desaceleración previa de las compras de reservas, las dudas sobre el financiamiento en dólares de cara a 2027 y un horizonte político que lleva a los inversores a privilegiar plazos cada vez más cortos. Así, el contexto global ayuda a explicar la dirección de las caídas, pero los factores propios siguen amplificando su magnitud y el aumento del costo de financiamiento soberano”, explicaron de Portfolio Personal Inversiones (PPI).

Las acciones argentinas registran leves caídas TIMOTHY A. CLARY - AFP

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) tienden a la baja, a contramano de los principales índices de Wall Street. Lidera las caídas Globant (-4,2%), seguida por Banco Macro (-1,8%) y Cresud (-1,6%). En tanto, suben Ternium (+1,2%) e Irsa (+1%).

El S&P Merval cotiza a 2.749.803 unidades (-0,3%), lo equivalente a US$1691 ajustado al dólar contado con liquidación. Retroceden mayormente Cresud (-1,7%) y Banco Macro (-1,1%), mientras que aumentan Transportadora de Gas del Norte (+1,5%) e Irsa (+1,2%) .

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, detalló que Wall Street celebra el último dato débil sobre las nóminas laborales en Estados Unidos, que modera levemente las tasas de los bonos del Tesoro. “Los activos domésticos no logran capitalizar este escenario con demasiada decisión, aunque los bonos muestran una mejor respuesta”, observó.

Dólar hoy

La cotización del dólar este viernes 2 de octubre Gemini

En el mercado cambiario, los distintos tipos de cambio se mantienen estables tras las subas que registraron en la primera rueda de octubre.

El dólar oficial mayorista cede $1,50 (-0,1%) y se posiciona en los $1523. De esa forma, se encuentra un 26% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy a $1921,49.

En las pizarras del Banco Nación, el tipo de cambio minorista figura a $1545, el mismo valor del cierre anterior. El precio promedio en todos los bancos es de $1544,923, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

El dólar MEP no tiene cambios y aparece en las pantallas a $1551,76, mientras que el contado con liquidación (CCL) opera a $1623,62.