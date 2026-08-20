Dólar y mercados: el riesgo país sigue subiendo y se acerca a los 530 puntos

En la tercera rueda de la semana, el riesgo país sigue en alza y se ubica pocas unidades de los 530 puntos. De esa forma, alcanza su nuevo valor más alto en los últimos tres meses y esta tendencia alcista se extiende mientras que el mercado sigue con cautela la situación política y económica del país.

De acuerdo a las pantallas de Rava, el indicador elaborado por JP Morgan salta 11 unidades hasta los 528 puntos (+2,1%). Este movimiento es en consecuencia del rendimiento de los bonos soberanos: los títulos bajo ley local retroceden hasta 1,3% (AL41D) y los Globales caen hasta 2,1% (GD46D).

De esa forma, se ubica en niveles similares a los que tuvo el pasado 20 de mayo, cuando cerró en 524. En lo que va de agosto, acumula un incremento de 98 unidades (+22,8%), si bien se encuentra 43 puntos por debajo de los 571 que registró a comienzos de 2026 (-7,5%).

Nery Persichini, Head of Research & Strategy de GMA Capital, puntualizó que la escalada del riesgo país se explica por factores propios de la economía local. “Desde el 7 de julio el riesgo país subió 125 puntos y los bonos en dólares argentinos cayeron más de 6%, muy por encima del 1,7% que corrigió el resto de la deuda emergente”, detalló.

En ese sentido, el especialista indicó que este movimiento fue impulsado por cuestiones como la desaceleración en la compra de reservas del Banco Central (BCRA), la liquidez restrictiva y el crecimiento de la mora. “Funcionan como arena en el engranaje del crédito, justo el motor que la economía necesita para reactivar”, puntualizó. Esto se completa con un contexto externo adverso, marcado por la suba de tasas en Estados Unidos que afecta a los mercados financieros globales.

Las acciones argentinas tienden a la baja, en sintonía con Wall Street (AP Photo/Richard Drew) Richard Drew - AP

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operan en rojo, en sintonía con los principales índices de Wall Street. Lideran las caídas Banco Macro (-5,1%), seguido de BBVA (-3,3%), Irsa (-2%) y Grupo Financiero Galicia (-1,9%). A contramano, suben Transportadora Gas del Sur (+2,3%) e YPF (+1,1%).

La Bolsa porteña también retrocede: el Merval cede 0,5% y cotiza a 2.859.542,97 unidades, equivalente a US$1.804,55 medido en dólar contado con liquidación (-1,2%).

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, señaló que las tasas de interés de los bonos largos de Estados Unidos vuelven a ser presionados al alza un día después de que el Tesoro de Estados Unidos haya anunciado que duplicará sus recompras de deuda de largo plazo. “Muchos dudan que pudieran ser suficientes para contenerla, por lo cual Wall Street vuelve a inclinarse hacia una tónica más cautelosa”, determinó.

Dólar hoy

La cotización del dólar este jueves 20 de agosto Gemini

Este jueves, el dólar oficial se mantuvo estable. El tipo de cambio mayorista cotizó a $1497,18, por debajo del techo de $1500 que le impuso el Gobierno. A su vez, estuvo un 20% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy a $1867,41.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar minorista figuró a $1515, el mismo valor que registró desde el martes. Al observar los precios de venta de otras entidades financieras, el valor promedio del mercado fue de $1517,58, de acuerdo con el relevamiento diario que realiza el BCRA.

El dólar MEP se encuentra estable y figura en las pantallas bursátiles a $1525,03. El contado con liquidación (CCL) opera $1573,87, $6,44 más que el cierre anterior.