El riesgo país trepa hasta los 421 puntos y el dólar se vende a $1500

El riesgo país aumenta por encima de los 420 puntos básicos y se aleja del valor más bajo en la gestión de Javier Milei a partir de mayor presión del contexto global. A su vez, el dólar minorista vuelve a ubicarse en los $1500 tras tres ruedas de estabilidad por debajo de esa barrera psicológica.

El indicador elaborado por JP Morgan aumenta 11 unidades hasta los 421 puntos básicos (+2,7%), de acuerdo a las pantallas de Rava. De esa forma, sube por segunda rueda consecutiva y se aleja del piso de las 400 unidades. Cabe recordar que el pasado viernes llegó a tocar los 402 puntos, el valor más bajo de la gestión de Milei. De todos modos, en lo que va del mes acumula un descenso de 16 unidades (-1,2%).

El contexto internacional marcado por el conflicto en el Medio Oriente empuja el riesgo país por encima de los 420 puntos Seth Wenig - AP

Esta escalada es en consecuencia del rendimiento de los bonos soberanos. Los títulos bajo ley local descienden hasta 0,7% (AL41D), mientras que los Globales bajan 0,3% (GD35D).

Fernando Marull, socio de FMyA, evaluó que el aumento que presenta el riesgo país en los últimos días es mayormente por el impacto del contexto global. El conflicto en Medio Oriente presiona sobre el precio del petróleo y aumentan las expectativas de una suba en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed).

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