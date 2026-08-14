El riesgo país trepó hasta los 480 puntos, su valor más alto en los últimos dos meses

El riesgo país mantuvo este viernes la tendencia alcista que presenta desde principios de agosto y se ubicó en los 480 puntos, su valor más alto en los últimos dos meses. A su vez, las acciones argentinas cayeron tanto en Wall Street como en el mercado local.

El indicador elaborado por JP Morgan sumó en la jornada ocho unidades (+1,7%), de acuerdo a las pantallas de Rava. Este movimiento fue resultado del desempeño de los bonos soberanos. Tanto los títulos bajo ley local como los Globales bajaron hasta 0,8% (AL41D y GD46D).

De esa forma, se acercó a niveles del pasado 10 de julio, cuando cerró en 503 puntos antes de que S&P le subiera la nota soberana a la Argentina y le permitiera al índice comprimir a la baja. Solo esta semana trepó 29 puntos y en lo que va del mes acumula una escalada de 50 (+11,6%).

Un informe de GMA Capital indicó que “el movimiento marca un cambio de dinámica”. Durante el primer semestre, la Argentina se destacó dentro de la deuda emergente y logró una fuerte compresión del riesgo país. Y agregó: “Ahora, ese diferencial comienza a revertirse y los bonos argentinos perdieron terreno”. Evaluó que la debilidad de los bonos argentinos, por ahora, pareciera responder más a cuestiones internas que al contexto internacional.

Por su parte, las acciones que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operaron en territorio negativo, en sintonía con los principales índices de Wall Street. Lideró las caídas Globant (-8,8%) tras la presentación de su balance, seguido por Banco Supervielle (-4,5%), Grupo Financiero Galicia (-3,6%) y Banco Macro (-3,5%). En tanto, aumentaron Transportadora Gas del Sur (+1,8%) e YPF (+1,2%).

El Merval descendió 1,8% hasta las 2.947.349,15 unidades, equivalente a US$1859,03 al ajustar por el dólar contado con liquidación (-2,1%). Retrocedieron mayormente Banco Supervielle (-4,4%), BBVA (-4,3%) y Transportadora de Gas del Norte (-4,3%).

Las acciones argentinas cayeron tanto en Wall Street como en el mercado local (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP) TIMOTHY A. CLARY - AFP

Gustavo Ber, economista de Estudio Ber, señaló que la debilidad de los activos locales esta semana se debió a la mirada “cauta” de los inversores sobre la política monetaria y las perspectivas hacia las elecciones presidenciales del año que viene.

Dólar hoy

En el mercado cambiario, el dólar oficial mayorista cedió $3,97 (-0,3%) y cerró la semana a $1488,04. Gustavo Quintana, operador de cambio en PR, señaló que en la semana el tipo de cambio bajó $11, un contraste respecto a la suba de $13,50 registrada en la semana anterior. De esa forma, en las últimas ruedas logró alejarse del techo de $1500 que le impuso el Gobierno y se ubicó un 20% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1860,62.

En la semana que acaba de finalizar el tipo de cambio mayorista bajó $11,00, lejos de la suba de $ 13,50 registrada en la semana anterior — Gustavo P Quintana (@guspaqui) August 14, 2026

Por su parte, el dólar minorista apareció en las pizarras del Banco Nación a $1510, $5 menos que el valor que tuvo en las últimas tres ruedas (-0,3%). Al observar los precios de venta de otras entidades financieras, el valor promedio del mercado fue de $1512,59, de acuerdo con el relevamiento diario que realiza el Banco Central (BCRA).

El dólar MEP bajó $6,16 (-0,4%) y figuró en las pantallas bursátiles a $1514,78. El contado con liquidación (CCL) se mantuvo estable y operó a $1585,42. En la City porteña, en tanto, se pudo encontrar el dólar blue a $1545 para la venta.