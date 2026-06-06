SpaceX sale a la Bolsa: cómo participar desde la Argentina del mayor IPO de la historia

El próximo viernes 12 de junio SpaceX saldrá oficialmente a la Bolsa de Nueva York. La compañía encabezada por Elon Musk apunta a concretar la mayor oferta pública inicial (IPO, por sus siglas en inglés) de la historia, dado que tiene como objetivo recaudar US$75.000 millones para alcanzar una valoración total de US$1,77 billones.

De concretarlo, podría superar el récord que hasta ahora ostenta la gigante petrolera saudita Aramco desde 2019, cuando tuvo una recaudación de US$25.600 millones.

La firma, reconocida por su liderazgo en la industria aeroespacial, pondrá en circulación 555 millones de acciones a un precio de US$135 cada una. De ese modo, se posicionaría desde su primer día como una de las empresas cotizadas más valiosas del mundo.

SpaceX podría superar el récord del mayor IPO de la historia (AP Foto/John Raoux, Archivo) John Raoux - AP

El equipo de Research de IOL Inversiones calificó la operación como “una apuesta tan ambiciosa como riesgosa”. Si bien el modelo de negocio —sustentado por la rentabilidad de Starlink, la innovación en lanzamientos y el despliegue de inteligencia artificial— resulta atractivo, el análisis advierte sobre una desaceleración del 15% en los ingresos del primer trimestre de 2026 y una pérdida operativa que asciende a los US$1900 millones.

Este déficit responde a los costos del desarrollo de xAI, factor que impulsa a la compañía a buscar financiamiento en el mercado de capitales.

“La pregunta no es sobre la calidad del negocio, sino el precio: a la valoración de salida, gran parte del potencial de la IA parecería estar descontado, por lo que sugerimos cautela antes de convalidar el múltiplo”, señaló el informe. No obstante, los analistas observaron que, como se da un float (acciones en circulación) acotado ―solo cotizará inicialmente el 30% del capital―, podría impulsar el precio en el debut.

Otras posturas

Por su parte, Pablo Lazzati, CEO de Insider Finance, puntualizó que esta operación tiene como objetivo “financiar la próxima etapa de crecimiento de SpaceX y acelerar el desarrollo de sus proyectos aeroespaciales”.

A su vez, destacó la magnitud de la cifra, que equivale a casi el doble del financiamiento que recibió la Argentina del Fondo Monetario Internacional (FMI) durante la gestión de Mauricio Macri.

¿Se puede participar desde la Argentina?

Ante la repercusión global, varias personas se preguntan si será posible participar de este fenómeno desde el mercado local. En un principio, solo se podrá acceder a las acciones por la Bolsa de Nueva York. “Para los inversores argentinos, inicialmente el acceso sería limitado y estaría disponible principalmente a través de cuentas de inversión en Estados Unidos”, explicó Lazzati.

Sin embargo, Gustavo Neffa, director de Research for Traders y Fin.Guru, compartió un dato que podría abrir la puerta a invertir en la empresa de Elon Musk desde la Argentina.

“De buena fuente: ByMA está trabajando en emitir el Cedear de SPCX”, escribió a través de su cuenta de X. Se refiere a Certificados de Depósito Argentinos, un instrumento financiero que permitiría comprar acciones de la empresa en el mercado local sin necesidad de tener una cuenta en el exterior y que hasta podrían adquirirse en pesos.

De buena fuente: ByMA está trabjando en emitir el CEDEAR de $SPCX — Gustavo Neffa (@gneffa) June 4, 2026

Al ser consultado por LA NACION, desde Bolsas y Mercados Argentinos (BYMA) mantuvieron la cautela y dijeron que “por el momento no hay información para compartir sobre este tema en particular”, aunque la darán a conocer si hay alguna novedad.

“Trabajamos de manera permanente para impulsar el crecimiento y la evolución del mercado de capitales, evaluando distintas oportunidades e iniciativas”, indicaron.

Alternativas para invertir indirectamente en SpaceX

Neffa señaló a este medio que se da un “boom” con el IPO de SpaceX por el crecimiento de las excursiones al espacio y el contexto geopolítico y militar que trae expectativas al plan de la compañía para lanzar satélites que alojarían, posiblemente, centros de datos en el espacio.

“La economía del espacio tiene muchísimas capas, de las cuales se nutren muchísimas compañías proveedoras con aplicaciones, servicios y fabricantes”, señaló.

En ese sentido, hasta que se confirme el lanzamiento del Cedear de SpaceX en el mercado local, afirmó: “En la Argentina no vas a poder exponerte más que al contagio que tuvieron y van a seguir teniendo empresas como AST SpaceMobile y Rocket Lab”.

Se trata de compañías vinculadas a la actividad aeroespacial: la primera se dedica al diseño y fabricación de satélites, mientras que la segunda desarrolla servicios de lanzamiento orbitales comerciales ligeros y rentables.

Los analistas dieron alternativas para aprovechar el impacto del IPO de SpaceX desde la Argentina Andrzej Rostek - Shutterstock

El analista anticipó que ambas podrían ser potenciadas por el impacto que tendrá el IPO de SpaceX en el mercado. Es un modo de subirse a esta ola de forma indirecta porque, puntualmente, estas firmas cuentan con Cedears en el mercado local, lo que las hace más accesibles a los inversores argentinos.

Desde IOL estuvieron de acuerdo con esta observación: “La operación podría revalorizar a proveedores de IA y comparables espaciales, con Tesla arrastrada por efecto halo/contagio”. Así, ofrecieron diferentes estrategias de inversiones que incluyen compañías que podrían beneficiarse del lanzamiento de la empresa de Elon Musk a la Bolsa y que cuentan con Cedears: