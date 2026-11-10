El riesgo país vuelve a caer y queda por debajo de los 860 puntos

El riesgo país registra un retroceso y se encuentra por debajo de los 860 puntos. De esa forma, profundiza la tendencia bajista con la que abrió la semana, que le permitió perforar los 900. A pesar de que no hay operatoria local por el feriado en la ciudad de Buenos Aires por la visita del papa León XIV, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York caen hasta casi 3% tras el rebote que tuvieron ayer, arrastradas por un contexto internacional más cauteloso.

El indicador elaborado por JP Morgan cae 14 unidades y se ubica en los 859 puntos básicos (-1,6%), de acuerdo a las pantallas de Rava. De esa forma, regresa a valores similares que tuvo el miércoles pasado ―cuando tocó los 852―, antes de su escalada que lo llevó a nuevos máximos del año (939). De todos modos, se posiciona en niveles de octubre del año pasado, cuando se encontraba por encima de los 1000 puntos en la previa de las elecciones legislativas.

Los bonos soberanos hoy operan mixtos. Los Bonares retroceden hasta 1,6% (AE38D), aunque el AL29D suma 0,2%. Los Globales trepan hasta 1,5% (GD46D), pero el GD35D cede 0,2%.

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