El riesgo país vuelve a subir, supera los 710 puntos y marca el máximo del año

El riesgo país mantiene la tendencia alcista de ayer y se acerca a los 710 puntos, en un escenario de mayor tensión financiera internacional e incertidumbre local por la evolución de la actividad económica y las perspectivas hacia 2027. Con ese movimiento, alcanza un nuevo valor máximo del año y se encuentra en niveles que no registraba desde mediados de agosto del 2025.

El indicador elaborado por JP Morgan suma diez unidades y se ubica en los 714 puntos básicos (+1,4%), de acuerdo a las pantallas de Rava. Al inicio de la jornada llegó a tocar los 717, pero luego borró parte de esa suba. Este movimiento se explica por las bajas que registran los bonos soberanos: los Bonares retroceden hasta 0,8% (AL41D), mientras que los Globales caen 0,7% (GD35D).

Javier Giordano, economista de CFA, señaló a través de su cuenta de X que los bonos argentinos “cierran una mala semana con más caídas” y acumulan una baja de 2,2% en la semana. Indicó que hoy el contexto internacional es “desfavorable” para los países emergentes: el fondo cotizado EMB cae 0,2% y la tasa del Tesoro de Estados Unidos a 10 años rebota a 4,99%.

Bonos argentinos cierran una mala semana con mas caídas: -0,4% hoy y -2,2% en la semana. Contexto internacional desfavorable para emergentes: EMB cae 0,2% (+0,1% en la semana) con tasa del tesoro de EEUU a 10 años rebotando a 4,99% (+4 bps contra ayer) pic.twitter.com/J8mDOdyxXm — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) October 23, 2026

La última vez que el riesgo país se encontró en niveles similares fue el 14 de agosto del año pasado, cuando cerró a 712. En lo que va del mes, aumenta 100 unidades (+17,6%) y acumula la suba mensual más elevada del año. Desde enero, acumula 143 unidades (+25%).

Fernando Camusso, director de Rafaela Capital, señaló que la escalada del riesgo país máximos del año se debe a “una combinación de factores externos y domésticos”.

Y detalló: “Hoy influye el deterioro internacional, con mayor aversión al riesgo y un petróleo nuevamente por encima de US$116, pero la Argentina amplifica ese movimiento porque el mercado ya comenzó a incorporar la incertidumbre electoral de 2027 y las dudas sobre la sostenibilidad del programa financiero”.

Si bien el Gobierno aseguró que cuenta con las “municiones” para atravesar las elecciones del año que viene, el analista señaló que el mercado debate cuánto costará utilizarlas y qué situación patrimonial quedará después. “Ese es uno de los factores que hoy mantiene presionados a los bonos y lleva el riesgo país a un nuevo máximo anual”, planteó.

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) señalaron que esta semana los bonos registraron un leve alivio el martes, en un contexto internacional más calmo, pero que volvieron a retroceder luego de la publicación del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) del Indec, que “sumó dudas sobre la recuperación económica y su impacto sobre la recaudación”.

Ayer los títulos volvieron a caer, pese a moderar las pérdidas de la mañana tras el dato de Índice de Confianza del Consumidor (ICC). “La volatilidad externa explica parte de la presión, pero el desacople observado en las últimas dos ruedas vuelve a poner el foco sobre los factores locales”, puntualizaron.

Las acciones argentinas tienden al alza tanto en Wall Street como en el mercado local EITAN ABRAMOVICH - AFP

Por su parte, las acciones argentinas que operan en la Bolsa de Nueva York (ADR) rebotan, a contramano de los principales índices de Wall Street. Lidera el panel Tenaris (+3%), seguido de Banco Supervielle (+2,4%), Cresud (+2,3%) e YPF (+1,9%). En tanto, retroceden Corporación América (-1,4%) y Mercado Libre (-1%).

El MSCI Merval trepa 2,3% hasta las 100.234 unidades, lo que equivale a una suba de 1,1% al ajustar al dólar contado con liquidación (CCL). Aumentan mayormente Transportadora de Gas del Sur (+3,1%), BBVA (+2,7%) y Loma Negra (+2,7%).

Dólar hoy

La cotización del dólar este viernes 23 de octubre

El dólar oficial se mantiene estable tras haber alcanzado sus valores más altos del año ayer. El tipo de cambio no tiene cambios y opera a $1528. De esa forma, se encuentra 27% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido hoy en $1943,56.

En las pizarras del Banco Nación, el dólar al que accede el público figura a $1550 para la venta, el mismo valor en que cerró ayer. El precio promedio en todos los bancos es de $1549,79, de acuerdo con el relevamiento diario de entidades financieras que realiza el Banco Central (BCRA).

Los dólares financieros hoy tienden al alza. El MEP suma $7,08 (+0,4%) y aparece en las pantallas a $1556,50. El CCL opera a $1650,20, $17,79 más que su valor de apertura.