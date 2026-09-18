El salto en la exportación de energía impulsó un superávit comercial de US$2187 millones en agosto

Los exportadores pronosticaron esta semana un récord de ventas al exterior en 2026, llegando a los US$103.000 millones. Los números del Intercambio Comercial Argentino (ICA) muestran que faltan unos US$35.000 millones (de septiembre a diciembre) para que este camino se complete.

De enero a agosto de este año, las exportaciones sumaron US$67.240 millones, mientras que en el mismo período del año pasado, fueron US$55.405 millones. Es US$11.835 millones más que en 2025. En cuanto a las importaciones, de enero a agosto de este año totalizaron US$48.999 millones, cuando en 2025 llegaron a US$50.296 millones. Esta cifra muestra que las compras externas todavía están rezagadas.

Por otro lado el ingreso de dólares es sustancial. El saldo comercial positivo en este período es de US$18.249 millones, mientras que el del año pasado fue de US$5109 millones.

Qué pasó en agosto

La Argentina volvió a registrar un fuerte superávit comercial en agosto, según el último informe del Indec, impulsado por los términos de intercambio récord (precios) y, en ese sentido, el crecimiento de las exportaciones, especialmente las energéticas.

El superávit comercial fue de US$2187 millones, el más alto para un agosto desde hace varios años y US$746 millones superior al del mismo mes de 2025. Hace 33 meses que el saldo es positivo.

Las exportaciones llegaron a US$8883 millones, con una suba interanual de 12,4%. Es una cifra significativa, teniendo en cuenta que el récord de ventas al exterior se produjo en mayo de este año, con US$9578 millones ingresados por las ventas externas. El aumento de precios jugó a favor, ya que llegó al 16%, mientras que las cantidades subieron un 3,1% interanual.

Los rubros más dinámicos fueron: Combustibles y energía, con un crecimiento del 41,2% interanual (US$1494 millones).

El economista Diego Coatz, director ejecutivo de I+D (Industria y Desarrollo), analiza que los números reflejan la tendencia de este año, números muy buenos de exportaciones, muy marcados este mes por suba de precios. “Las commodities traccionan las manufacturas de origen agropecuario y parte de las manufacturas industriales por el precio del litio, del oro y los derivados del petróleo. Obviamente es un muy buen mes para los combustibles, con exportaciones que aumentaron un 12% por cantidades y que llegaron a un 27% más en el precio por el aumento del petróleo”.

Entre los productos exportados en agosto, los diez principales representaron el 57,3% del total nacional. Los más destacados fueron la harina y pellets de la extracción del aceite de soja, con US$988 millones; los aceites crudos de petróleo, por un valor de US$903 millones; y el maíz en grano, excluido para siembra, por US$768 millones. Las manufacturas de origen industrial (MOI) aumentaron un 18%, mientras que las manufacturas de origen agropecuario (MOA) tuvieron un incremento del 16,7%. El único gran rubro que cayó fue el de productos primarios, con una disminución de 14,2%, principalmente por una fuerte baja en los embarques de soja.

En cuanto a las compras externas, las importaciones fueron de US$6696 millones, un aumento de 3,6%. Bienes de capital y bienes intermedios, ambos rubros necesarios para la producción, subieron un 3% y un 13,4% respectivamente, mientras que las piezas y accesorios para los bienes de capital bajaron un 8,8%. Hubo también un sensible aumento de las compras de combustibles y lubricantes, un 68,5%, aunque en el sector el saldo fue positivo para la Argentina en US$977 millones.

Por otro lado, cayeron las compras de bienes de consumo un 12% en cantidades y también las de vehículos automotores de pasajeros un 16,5% también teniendo en cuenta las cantiodades.

Según Coatz, las importaciones siguen relativamente estancadas y necesitan levantar, sobre todo los que bienes de capital y bienes intermedios para reflejar una mejora de la actividad.