El trabajo puertas adentro: la importancia de centrarse en las personas

La transformación digital llegó a todas partes, incluso a los bancos y a las automotrices. En la charla "El trabajo puertas adentro de las organizaciones" del Summit de Recursos Humanos de LA NACION, los encargados del área de Recursos Humanos de dos bancos y una compañía automotriz compartieron cómo las nuevas herramientas ya están transformando las bases de la rutina diaria en la oficina.

Elena Cafaldo, gerente de Recursos Humanos del Banco Ciudad, consideró que la tecnología obligó a los bancos a repensar sus procesos para facilitarles a sus clientes el servicio que les dan. "Somos organizaciones de hace mucho. Pero, en definitiva, la tecnología es el medio y lo que cambió es la preferencia de nuestro cliente. Necesita servicios más ágiles y personalizados", explicó.

"Los clientes quieren otras cosas: experiencias positivas, alegres, divertidas. Y eso nos obliga a cambiar. Todos los procesos son engorrosos y burocráticos, pero la tecnología nos ayuda a hacer las cosas más rápidas, con metodologías más ágiles", detalló Rafael Bergés, gerente de Personas del Banco Galicia.

Otro punto que se tocó en las charlas fue la integración de las nuevas generaciones en el mercado laboral. Para el gerente de Personas del Banco Galicia la integración entre edades muy dispares nunca fue un problema. "Si confiás y todos quieren aportar, colaborar... no parece que sea un problema la interacción entre las generaciones", resaltó. A su juicio, la falta de compromiso con el trabajo y la irresponsabilidad de los millennials es solo un mito.

Además, Cafaldo contó sobre los nuevos perfiles laborales que requieren las empresas y fueron surgiendo con la era digital. Científicos de datos, especialistas en Google Analytics y marketing digital son algunos de los nuevos puestos que se crearon. "Son perfiles que no abundan, pero es parte de la transición", agregó.

Por su parte, Martín Ferrazza, desde su puesto como gerente de Recursos Humanos de Ford Argentina, aportó la visión sobre la incorporación de robots en los puestos de trabajo. Para él, son socios. "Los robots te da la precisión que no te da una persona, te ayuda a llegar a lugares físicos que no podés y te permite trabajar más seguro. Si lo miro de ese lado, es muy positiva la experiencia. No es el uno u el otro", concluyó.

El trabajo "puertas afuera"

De lo que sucede después del trabajo se ocupó Sofía Terrile, periodista de LA NACION, cuando habló del "after- after office". Utilizó la metáfora de la reunión cuando termina la jornada laboral para hablar sobre los cambios cualitativos que se vienen en el futuro del trabajo.

En primer lugar, mencionó el crecimiento de la fuerza laboral freelance. Señaló una estadística de la Unión de Freelancers de Estados Unidos: en 2027, en el país norteamericano el 50% de la fuerza laboral trabajará de manera independiente. Es una tendencia que está avanzando en todo el mundo, señaló.

También habló del crecimiento de la importancia de las habilidades y del concepto de " upskilling", o la mejora continua de las herramientas laborales propias. Ejemplificó con el caso de la deportista Mercedes Margalot, una exintegrante de Las Leonas que, al momento de retirarse, pasó a dedicarse al periodismo deportivo con un ajuste de habilidades.

Por último, llamó al diálogo entre generaciones. "Si queremos que el trabajo del futuro nos incluya a todos, tenemos que trazar puentes intergeneracionales", destacó.