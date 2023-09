escuchar

La dolarización es una de las propuestas de La Libertad Avanza (LLA) que más resuena en la campaña para estas elecciones 2023, pese a que ahora los mismos especialistas que acompañan al candidato del espacio, Javier Milei, muestran dudas con respecto al momento en que podrán aplicarla en caso de que la gente decida elegirlos para desembarcar en la Casa Rosada. En tanto, desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) volvieron a expresar sus reparos con esa iniciativa. Esta vez lo hicieron en voz de Rodrigo Valdés, el economista chileno que está a cargo del Departamento del Hemisferio Occidental del organismo de crédito desde febrero.

Este miércoles, Valdés le dijo al diario español El País que la dolarización no sustituye el planteo de ir hacia una política fiscal sostenible e incluso reveló que desde el espacio libertario manifestaron que este proceso no se haría “al día siguiente” de ganar la elección. Mientras, remarcó lo importante de lograr una “macroeconomía ordenada” y se mostró esperanzado al comentar que la desaceleración registrada en muchos países de América Latina era necesaria para llegar a un próximo crecimiento sostenible.

Rodrigo Valdés GDA / El Mercurio

Tras admitir que en los mercados se preguntan si es viable una dolarización de la Argentina sobre todo por el nivel de reservas que tiene el país, el representante del FMI que junto a Luis Cubeddu y Ashvin Ahuja supervisa el programa argentino explicó: “El señor Milei tocó este tema y ellos tienen un plan que están trabajando todavía y yo no me adelantaría en la discusión. Es algo que toma su tiempo. Ellos han hablado de que esto no se haría al día siguiente si es que ganan la elección. Y es algo además que requiere mucho apoyo político que van a tener que buscar”.

Convencido de que la dolarización no implica lo mismo que tener un programa con el Fondo, Valdés sostuvo que para ellos es central conocer la forma en que los países organizan su política económica y cambiaria, como así también que estén “las bases macroeconómicas” para que los sistemas que aplican estas naciones en acuerdo con la entidad internacional “funcionen a largo plazo” y mantengan la estabilidad ante la transición entre un gobierno y otro.

Entonces, indicó: “Nosotros trabajamos con 190 países, con todas las instituciones posibles que existen dentro de ellos. Lo que nos interesa es que funcionen bien dependiendo de sus configuraciones macroeconómicas. ¿Cómo funciona el mercado laboral? ¿Cómo funciona el mercado de bienes? Los países dolarizados, por ejemplo, para que funcionen bien requieren ciertas condiciones. Y algo muy importante para nosotros es que lo que uno hace en el mundo monetario cambiario no sustituye lo que es necesario hacer en el mundo fiscal”.

Dijo, asimismo, que eso último requiere “un esfuerzo enorme” de los gobiernos. “Siempre uno entiende que el corto plazo y el largo plazo están en tensión. Pero aquí no hay sustituto para lo fiscal. Todos los países requieren una política fiscal sostenible que lleve a tener deudas no demasiado altas y dolarizar o no dolarizar no sustituye esa tarea”, enfatizó el hombre que tiene a su cargo las relaciones del FMI con todos los países miembros de las Américas, incluido Estados Unidos.

Una desaceleración “sana”

Por otra parte, Valdés admitió que este año hubo una “consolidación” de la desaceleración de las economías de la región si se las compara con el año pasado, pese a algunas excepciones como México y Brasil, aunque aclaró: “Vemos que esta desaceleración en muchos países es sana porque tuvieron un despegue post Covid muy fuerte y requerían cierta desaceleración para hacer el próximo crecimiento sostenible. Hacia adelante, el partido está por jugarse. Hay claro crecimiento, pero hay que trabajar en levantar ese crecimiento potencial”.

Bajo esta postura sostuvo que para que la región repunte es clave lograr una “macroeconomía ordenada” la cual, según dijo, ya lograron alcanzar algunas naciones. “Es muy importante mantener estos marcos de política macro funcionando bien”, precisó en primer término. Después puntualizó en que la zona tiene “grandes oportunidades” en la transición energética, en el hidrógeno verde y en el cambio geopolítico que hay en cuanto a que las cadenas de valor se quieren establecer en países más cercanos.

“Hay un tema regulatorio, y de estabilidad y coherencia, del que hay que ocuparse. Es innecesario tener primas por riesgo para los inversionistas porque tenemos marcos regulatorios que no son los más adecuados. Además, hay un tema en seguridad y crimen en la región al que hay que darle mayor importancia desde el punto de vista de la macroeconomía”, aclaró no obstante.

En ese sentido manifestó que la inseguridad -una problemática que se vio reiteradamente en esta campaña- afecta el crecimiento económico y la calidad de vida de las personas, y también las ganas de invertir. “Es tiempo que la región le dé aun mayor peso a este tema, porque tiene implicancias en muchas dimensiones. El Fondo Monetario no se puede meter en este tema y decir qué hacer, no somos expertos en esto, pero sí podemos constatar que tiene efectos relevantes y y sugerir a las autoridades que miren esto con mayor importancia de la que han dado hasta ahora”, marcó.

Además dijo que en América Latina, a contramano de lo que pasa en el mundo anglosajón, mejoró “un poco” la distribución del ingreso durante los últimos 20 años. “Ciertamente es insuficiente y hay que seguir trabajándolo”, deslizó y acotó: “Si uno compara nuestra región con el mundo desarrollado de países que conforman la OCDE, se ve claramente que los países de la OCDE consiguen mejorar la distribución del ingreso de manera muy significativa a través de lo que hacen con las transferencias monetarias. A través de muchos instrumentos como seguros de desempleo, mayores sistemas de pensiones que entregan más dinero... Y creo que la región necesita tener más recursos para hacerlo y empezar a preocuparse más de que estas transferencias sean un seguro serio para los problemas que tienen a veces las familias”.

Por último, Valdés destacó que se deben “usar bien” los recursos naturales.

LA NACION