“Si no ganamos el 22 de octubre se van a restringir los recursos para nuestra provincia, no va a haber recursos y si a este gobernador no le va bien, tiene que presentar la renuncia”. La frase es del gobernador riojano Ricardo Quintela. La dijo en un acto de entrega de viviendas.

“¿Quién va a hacer un hospital si no es el Estado?”, empezó preguntándose Quintela, antes de pedir “ayuda” -con votos- a la gente. El gobernador ganó la reelección este año con más del 50% de los votos.

Hace unos días, además, anunció que cerrará la empresa aérea provincial creada hace dos años. El gobierno riojano tiene decenas de empresas que gestiona el Estado y hace menos de dos años creó Alas La Rioja, que dejará de operar a partir del mes próximo. La línea aérea cubría la ruta La Rioja- Buenos Aires tres veces por semana con un avión alquilado a la empresa American Jet por alrededor de un millón de dólares semestrales.

“En ese lapso de tiempo -dijo Quintela en referencia a la empresa-, varios pasajeros y pasajeras disfrutaron de llegar a su destino de una manera rápida, disfrutando de un transporte aéreo popular, que siempre mantuvo una tarifa plana con el objetivo de resguardar el bolsillo de cada riojano y riojana”. Planteó que cierra porque “se consiguió que Aerolíneas sume hasta nueve vuelos semanales, con altas demandas que se cumplen a la perfección”. Y afirmó: “Luego de las tareas compartidas, se logró contribuir al desarrollo de la provincia, promoviendo nuestros destinos turísticos y culturales”.

Gobernador Quintela

El tema de las propuestas libertarias para las provincias fue abordado ayer en un encuentro virtual de gobernadores. El sábado próximo está previsto que los mandatarios peronistas acompañen a Sergio Massa en un acto en Tucumán. Tras las PASO, el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria viene presionándolos para que tomen un rol activo en la campaña electoral y les enfatiza que deben “redoblar esfuerzos” respecto a lo que hicieron antes de las internas abiertas. A la hora de pasar facturas, los mandatarios le reclaman más coordinación. Un primer punto sobre el que hay consenso entre los jefes provinciales es tener como “blanco” de las críticas a Milei y rechazar su propuesta de eliminar la coparticipación federal.

La idea del candidato libertario es “gastar en función de lo que se recauda” y, en esa línea, proyectaría terminar con la coparticipación. Para avanzar en cualquier modificación del régimen -establecido por la Constitución nacional- requiere el acuerdo de todos los distritos. Ya los gobernadores, de a uno, salieron al cruce.

Después de que el salteño Gustavo Sáenz afirmara que la coparticipación es “solidaria” y que “hay muchas provincias que viven de eso” y de que el pampeano Sergio Ziliotto subrayara que si las ideas de Milei se ejecutan se “va a prender fuego el país”, Quintela planteó que “es imposible la medida sin que genere una convulsión social terrible en todas las provincias argentinas” y afirmó: “No podríamos vivir”. Lo hizo en diálogo con Dady Brieva en el programa “Peronismo para todos”. Terminante, Quintela aseguró: “Si eliminan la coparticipación, no podemos vivir”.