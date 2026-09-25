Electrolux cierra su planta en Rosario y empezará a importar todos sus productos

La empresa sueca Electrolux Group le comunicó hoy a sus empleados el cierre de la fábrica que tenía en Rosario y la decisión de comenzar a importar toda sus productos de línea blanca (heladeras, freezers, lavarropas) desde las plantas en otros países.

La multinacional informó que la medida no implica el cese de las operaciones en el país sino “una evolución hacia un modelo de abastecimiento global”. El cierre de la planta implicará el despido de cerca de 100 trabajadores.

“Esta decisión forma parte del plan de Electrolux Group para mejorar la eficiencia y fortalecer la competitividad de sus operaciones a nivel global. Asimismo, responde a la evolución de las dinámicas del mercado global y a la transformación del modelo operativo de la industria, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de la operación en el largo plazo”, precisó la compañía en un comunicado.

Electrolux Group es uno de los líderes a nivel global en el rubro electrodomésticos, con presencia en más de 120 mercados. En la Argentina, la compañía opera con las marcas Electrolux y Gafa en las categorías de heladeras, freezers y lavarropas.

Avanzada importadora

La posibilidad de que Electrolux bajara las persianas de su fábrica en Rosario se venía barajando desde hace varios meses, tras la decisión de la compañía sueca de suspender la producción de los modelos de heladeras que estaba fabricando en la planta que el grupo sueco había adquirido en 2011. Lo único que continuaba hasta ahora era la fabricación local de algunas líneas de freezers y lavarropas.

El cierre industrial de Electrolux se produce en medio de un cambio profundo en el negocio de la línea blanca. Mientras el consumo de heladeras continúa débil, las importaciones ganaron rápidamente terreno frente a la producción nacional.

El fenómeno comenzó a acelerarse durante la segunda mitad de 2024 y en febrero de 2025, por primera vez en décadas, las ventas de heladeras importadas superaron a las nacionales.