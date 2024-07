Eliminan la aplicación de la tasa de policía de seguridad aeroportuaria a pasajeros de vuelos no regulares

Escuchar

El Ministerio de Seguridad, a través de la Resolución 696 que se publicará mañana en el Boletín Oficial, eliminó la aplicación de la Tasa de Seguridad de la Aviación a los pasajeros que embarquen aeronaves de transporte aéreo no regular, general, privado, afectadas a instrucción y entrenamiento, aeronaves de matrículas públicas nacionales o provinciales como las militares, policiales, aduaneras, aeronaves sanitarias y todo otra modalidad de transporte aéreo que no sea comercial regular.

Según la cartera a cargo de Patricia Bullrich, la norma alcanzará a cientos de trabajadores, científicos, personal policial y militar, sanitario y aduanero que transitan diariamente por los aeropuertos y aeródromos que integran el Sistema Nacional. “Esta medida busca facilitar la vida de las personas, reducir la burocracia, mejorar la eficiencia del sector y desregular el mercado interno, simplificando procesos y reduciendo costos para ciudadanos y empresas”, afirmaron.

La tasa de PSA, que se les cobra a los pasajeros cuando compran un ticket, entre otras, se creó a fines de 2022 para solventar el pago de salarios de la fuerza o lo que se conoce como seguridad preventiva. Representa $250 o US$1, según el ticket sea de cabotaje e internacional.

La diferencia entre los vuelos regulares y no regulares es cómo la empresa paga la tasa. En el caso de los regulares es por pasajero, mientras que las empresas que operan vuelos privados, por ejemplo, pagan las tasas e impuesto por avión, más allá de que el cliente no ve eso cuando compra un ticket, ya que es igual que el de un vuelo comercial.

Entonces, la decisión de eliminar la tasa para vuelos no regulares obedecería a que para la autoridad es difícil cobrar y controlar el cobro de la tasa en vuelos no regulares. Pero los vuelos no regulares no solo son aviones privados, sino que un pasajero común de línea aérea puede estar volando en un vuelo no regular porque la aerolínea, por ejemplo, adicionó una frecuencia de forma excepcional. En esos casos ese pasajero tampoco pagará la tasa.

A veces cuando hay un partido de la Selección se adicionan vuelos no regulares a una determinada ruta porque no quedan asientos disponibles Rodrigo Néspolo

El lunes, A través de la Resolución 208/2024 publicada en el Boletín Oficial de este lunes, la titular de la Dirección Nacional de Transporte Aéreo, Daniela Mora, firmó el aumento de un 22% para la tasa de protección al vuelo en ruta y la tasa al apoyo al aterrizaje (para vuelos internacionales).

En diálogo con este diario, fuentes de la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA) explicaron que las tasas se las cobran a las empresas aéreas, que pueden o no trasladarlo a los pasajes. En este sentido, hay casos de estudio que indican que, si se traslada, la incidencia es 0,80 centavos de dólar por pasajero.

“La incidencia es mínima y la actualización es necesaria por la inversión que tenemos que hacer en capex. La actualización que se está haciendo es la inflación de Europa desde 2018 y tiene que ver con que los bienes son europeos. Cabe destacar que esta actualización está acompañada además de una fuerte reducción del gasto: prescindimos de 70 personas y bajamos los contratos”, completaron.

