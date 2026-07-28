Empleo para jóvenes sin título universitario: uno por uno, los puestos más solicitados hoy y cuánto pagan

Los jóvenes que estén dando sus primeros pasos en el mercado laboral podrán encontrar oportunidades en siete posiciones que, según las proyecciones de la consultora especializada Randstad, mantendrán una demanda sostenida durante el segundo semestre del año.

Para la empresa de recursos humanos, los perfiles con mejores perspectivas son: operario de depósito, vendedor o asesor de atención al cliente en salón, picker/packer, repositor, preventista, camarero o mozo de eventos y cajero de punto de venta. Se trata de puestos que suelen funcionar como puerta de entrada al empleo formal y permiten adquirir experiencia laboral.

Una de las características comunes de estas posiciones es que no requieren título universitario. Además, al tratarse de tareas presenciales que implican interacción con clientes, trabajo manual o actividades operativas, todavía no fueron desplazadas por el avance de la inteligencia artificial.

“Aun en un contexto de transformación acelerada del mercado laboral por el avance de la automatización, la digitalización y la inteligencia artificial, las empresas siguen necesitando incorporar talento para cubrir posiciones operativas de nivel inicial para tareas que la tecnología no puede realizar. Estos roles son la puerta de entrada al mercado laboral para el talento joven, que necesita adquirir confianza, desarrollar nuevas habilidades y ganar experiencia en el mundo del trabajo”, señaló Andrea Avila, CEO de Randstad para la Argentina, Chile, México y Uruguay.

Cuánto paga cada puesto

1. Operario de depósito | $1.550.000 brutos

Estos trabajadores cumplen un rol clave en la recepción, almacenamiento, preparación y despacho de mercadería en depósitos y centros logísticos. La expansión de la actividad comercial y la necesidad de optimizar las cadenas de abastecimiento sostienen la demanda, especialmente en empresas de logística y retail. Para un perfil junior, el salario bruto mensual ronda los $1.550.000.

2. Vendedor o atención al cliente en salón | $1.500.000 brutos

La atención personalizada continúa siendo un diferencial para comercios y cadenas de retail, que buscan vendedores capaces de asesorar a los clientes, concretar ventas y brindar una buena experiencia de compra. Es una de las posiciones más habituales para quienes buscan su primer empleo formal. La remuneración bruta mensual se ubica en torno a los $1.500.000.

3. Picker/Packer | $1.200.000 brutos

El crecimiento sostenido del comercio electrónico mantiene elevada la demanda de estos perfiles, responsables de seleccionar, preparar, controlar y embalar pedidos para su distribución. Son puestos requeridos por supermercados, operadores logísticos y empresas de e-commerce. El salario bruto ronda los $1.200.000.

4. Repositor | $1.250.000 brutos

Su tarea consiste en garantizar la correcta exhibición y reposición de productos en góndolas y puntos de venta para asegurar su disponibilidad. Son perfiles muy buscados por supermercados y grandes cadenas de retail. La remuneración mensual ronda los $1.250.000 brutos.

El salario bruto mensual de un cajero ronda los $1.300.000 Shutterstock

5. Preventista | $1.300.000 brutos

Estos trabajadores visitan comercios para tomar pedidos, fortalecer el vínculo con los clientes y ampliar la presencia de las marcas en los puntos de venta. La mayor demanda proviene de empresas de consumo masivo, especialmente de alimentos, bebidas y productos de cuidado personal. El salario bruto mensual se ubica alrededor de los $1.300.000.

6. Camarero o mozo de eventos | $1.500.000 brutos

La actividad hotelera, gastronómica y la organización de eventos impulsan la demanda de personal para la atención de salones y servicios de catering. Son posiciones que suelen ofrecer horarios flexibles y representan una alternativa frecuente para quienes estudian y buscan sumar experiencia laboral. La remuneración bruta mensual alcanza aproximadamente los $1.500.000.

7. Cajero de punto de venta | $1.300.000 brutos

La atención en cajas y el manejo de distintos medios de pago siguen siendo funciones esenciales en supermercados, comercios y cadenas de retail. La demanda permanece estable por la necesidad de brindar una atención ágil y eficiente tanto en comercios de cercanía como en grandes superficies. El salario bruto mensual ronda los $1.300.000.

Los sectores que más empleo generan

El comercio y el retail continúan siendo una de las principales puertas de entrada al empleo formal. Supermercados, franquicias, tiendas de indumentaria y comercios minoristas mantienen una demanda constante de personal para reposición, cajas y atención al cliente.

La hotelería y la gastronomía también concentran una parte importante de las oportunidades para quienes buscan su primer trabajo. Restaurantes, cadenas de comida rápida, cafeterías y empresas organizadoras de eventos ofrecen modalidades de contratación flexibles, especialmente atractivas para estudiantes.

Otro de los sectores con mayor dinamismo es el logístico. El crecimiento del comercio electrónico, la expansión de los centros de distribución y la necesidad de optimizar la última milla impulsan la incorporación de personal para tareas de almacenamiento, preparación de pedidos, transporte, ruteo y despacho.

A su vez, la industria del entretenimiento, los eventos y las promociones genera oportunidades especialmente orientadas a jóvenes sin experiencia previa. Muchas de estas búsquedas corresponden a contrataciones temporarias, estacionales o por proyecto vinculadas con espectáculos, ferias, exposiciones, parques temáticos, cines y acciones promocionales.

Más allá de estos sectores, los trabajos temporarios, las posiciones por proyecto y las prácticas profesionales siguen siendo una de las principales vías de inserción para quienes buscan iniciar su carrera laboral.

“Para muchos jóvenes, una posición temporaria representa el primer contacto con el mundo del trabajo formal y la posibilidad de ganar experiencia mientras demuestran su potencial en un entorno profesional. Muchas empresas utilizan este tipo de contratos como un semillero de talento para cubrir vacantes permanentes con quienes muestran compromiso, actitud y capacidad de aprendizaje. Son experiencias que permiten comprender cómo funcionan las organizaciones, desarrollar nuevas habilidades y construir un historial laboral que facilite futuras oportunidades”, concluyó Avila.