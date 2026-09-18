Empresarios de la construcción insisten en que “infraestructura no es gasto, es inversión”

CÓRDOBA.- “Sin infraestructura no hay calidad de vida ni desarrollo posible. Y siempre viene antes que la calidad de vida y el desarrollo, nunca al revés”. A partir de ese concepto, desde la Cámara de la Construcción de Córdoba salieron al cruce de los planteos del Gobierno nacional respecto de que, con la prioridad del déficit cero, las obras deben ser privadas.

En la apertura de la 13° Jornada de Infraestructura, Horacio Berra, presidente de la cámara, subrayó: “Infraestructura no es gasto; es inversión de capital. Y toda inversión de capital se amortiza a lo largo de muchos años”. Graficó con El Chocón y Salto Grande, de unos 50 años; Yacyretá, con más de 30 años y los diques de Córdoba.

De la reunión participó Gustavo Weiss, presidente de Camarco nacional, quien insistió en que el estado de la infraestructura argentina es malo. La entidad estima que se requieren unos US$24.000 millones anuales solo para mantener lo que hay.

La construcción mostró datos negativos en julio, con una caída del 4,5% interanual y del 4,6% respecto de junio, según la última medición del Indec.

El proyecto de presupuesto 2027 girado al Congreso incluye 67 obras públicas realizarse; su financiamiento puede ser aportes directos del Tesoro Nacional, préstamos internacionales o fideicomisos con asignación específica.

Entre las líneas de crédito externo figuran operaciones con organismos multilaterales como el BID, que asignará préstamos para cercos ferroviarios, acueductos y plantas potabilizadoras, o financiamientos asociados a programas ambientales globales.

"La inversión en infraestructura “debe pensarse con una mirada de largo plazo", planteó Berra.

Berra insistió en que la inversión en infraestructura “debe pensarse con una mirada de largo plazo. Hay que programarla, planificarla y decidir dónde y cómo hacerla, entendiendo que está destinada al usufructo de las futuras generaciones. Por eso su amortización debe abordarse con racionalidad y una mirada intergeneracional. Programar las obras bajo esa lógica”.

Los empresarios señalaron que el reclamo ya es “generalizado. No es una cuestión sectorial. Todo el espectro de la sociedad y sus representantes, piden urgente intervención y dar respuesta al problema”.

En esa línea, Berra apuntó que “no hay que pensar que el sector privado con su inversión va a solucionar el 100% de la problemática”. Marcó la importancia de que regrese el crédito hipotecario, a la vez que sostuvo que se requiere también del “crecimiento de la economía”.

Pidió, por caso, que “el campo deje de ser penalizado con retenciones. Estamos seguros de que eso generará una dinámica distinta en las economías regionales y en particular, repercutirá positivamente en desarrollos inmobiliarios”.

“El sector que más creció en el último año es la intermediación financiera, que no tiene aportación significativa al empleo ni al PBI, menos del 1%, y los que más perdieron son la industria, el comercio y la construcción, que generan empleo y aportan al PBI cerca del 40%. Una ecuación rara, que necesita ser revisada”, añadió.

Weiss repasó que la construcción perdió 120.000 puestos sobre 500.000 en los últimos tres años: “La inmensa mayoría de las empresas constructoras despidió mucho personal, se achicó drásticamente y algunas empezaron procesos de cierre; hay convocatorias de acreedores”.