En julio, la canasta básica alimentaria y la total aumentaron 1,9%, en línea con la inflación

La canasta básica alimentaria (CBA) y la canasta básica total (CBT) registraron en julio un incremento del 1,9%, en línea con la inflación del séptimo mes del año.

Los datos difundidos este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) muestran que en el acumulado de 2025 ambas canastas subieron menos que el índice de precios al consumidor (IPC): entre enero y julio, el IPC avanzó 17,3%, mientras que la CBA aumentó 14,7% y la CBT, 12,2%.

En la comparación interanual, la tendencia se repite: frente a una inflación del 36,6% en los últimos 12 meses, la CBA subió 27% y la CBT, 27,6%.

El ritmo de aumento de las canastas, sin embargo, se aceleró en julio. La CBA y la CBT habían crecido en junio 1,1% y 1,6%, respectivamente. Es decir, por debajo del 1,9% del mes pasado.

Se trata de un dato significativo porque la CBA define la línea de indigencia y la CBT marca el mínimo de ingresos que se necesita para no caer en la pobreza.

Según el Indec, en julio una familia tipo de cuatro miembros precisó $1.149.353 para no caer en la pobreza y $515.405 para evitar la indigencia. En el caso de un adulto, los montos fueron de $371.959 y $166.798, respectivamente.

“Son cifras que siguen siendo relativamente positivas para la gestión y la administración de los ingresos de las familias”, analizó director del Observatorio de la Deuda Social, de la Universidad Católica Argentina (UCA), Agustín Salvia. Sin embargo, el especialista comenzó a hablar de cierto estancamiento de las mejoras observadas desde el segundo semestre del año pasado.

En simultáneo, consideró que la dinámica actual puede generar una “caída estadística de la pobreza, pero no está reflejando efectivamente una mayor capacidad de consumo corriente de los hogares”.

Por su parte, el economista Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, enfatizó que “se aceleró la suba del costo de ambas canastas” y argumentó que esto pudo haberse debido a la reversión de la deflación que se había observado en frutas y verduras durante los meses previos.

Asimismo, Caprarulo proyectó: “En agosto la expectativa está puesta sobre los impactos del aumento en el precio del dólar, aunque de todas formas aún no notamos un cambio en la tendencia”.

La CBA se calcula considerando los requerimientos normativos de calorías y proteínas indispensables para que un varón adulto de entre 30 y 60 años, con actividad moderada, cubra sus necesidades durante un mes (adulto equivalente). La selección y cantidad de alimentos se basa en los hábitos de consumo relevados por la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo).

Por su parte, la CBT amplía la CBA incluyendo bienes y servicios no alimentarios. Su estimación se realiza mediante el coeficiente de Engel (CdE), que relaciona el gasto en alimentos con el gasto total observado en la población de referencia, según detalla el informe oficial.