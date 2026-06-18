En mayo hubo récord histórico de exportaciones y de saldo comercial

En el acumulado de enero a mayo las exportaciones argentinas de bienes llegaron a US$40.359 millones, con un incremento del 24,3% comparado con el mismo período de 2025. Las importaciones sumaron US$28.575 millones, una reducción del 6,6% y hubo un saldo comercial positivo de US$11.783 millones, US$9900 millones más que el año pasado.

En mayo, las exportaciones alcanzaron un récord histórico de US$9537 millones, según lo reportado por el Indec en el informe sobre el Intercambio Comercial Argentino (ICA) del quinto mes del año. Según estos datos oficiales, hubo un incremento interanual del 34,4%, con un alza del 18,1% en las cantidades exportadas y viento a favor con los precios, que aumentaron un 13,9%.

Así, la balanza comercial también registró un superávit histórico de US$3504 millones, con un incremento de US$2897 millones respecto del mismo mes de 2025.

En tanto, las importaciones de mayo alcanzaron un total de US$6033 millones, lo que representó una caída interanual de 7% por un 13,6% menos en las cantidades compradas. Los precios, en cambio, aumentaron 7,6%. Registraron una baja interanual en los bienes de capital del 6,8%, y también hubo un descenso en la compra de piezas y accesorios para bienes de capital en un 26,6%. Hubo sin embargo una suba en la compra de bienes intermedios del 8,6%.

Hay, por otro lado, un 32% menos de importaciones de combustibles y lubricantes y de 21,3% de vehículos automotores.

RÉCORD HISTÓRICO DE EXPORTACIONES



En mayo de 2026, las exportaciones de bienes alcanzaron un total de USD 9.537 millones, un 34,4% más que el mismo mes del año pasado, marcando un nuevo récord histórico. Por su parte, las importaciones sumaron USD 6.033 millones, lo que… pic.twitter.com/p52QjUUoSb — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) June 18, 2026

Diego Coatz, ex director ejecutivo de la UIA y actual director ejecutivo de I+D, analiza que “nuevamente hay récord de exportaciones, con un gran crecimiento de todo el complejo primario, de cereales y oleaginosas. También aumentan las ventas en el sector de la energía, y hay un buen comportamiento de las manufacturas de origen industrial, sobre todo por los derivados del petróleo, con precios en alza, y también por el litio y el oro que están dentro de las MOI”.

Por otro lado, explica que las importaciones “siguen mostrando una economía más estancada. Caen las compras externas y están en niveles cercanos a los US$6000 millones, no en torno a los US$7000 millones, que sería un indicador de que la economía está creciendo”, explica. Agrega que “tal como muestran datos de actividad industrial, las importaciones deben tener más dinamismo, sobre todo lo que tiene que ver con lo vinculado a la producción”.

Según el Indec, si bien todos los rubros de exportación se elevaron respecto a mayo de 2025, Combustibles y energía fue el que más se destacó. El segmento alcanzó un valor histórico de US$1745 millones, con una suba de US$ 1091 millones y una variación de 167,1% respecto de mayo de 2025.

Este desempeño estuvo impulsado principalmente por el ascenso en las exportaciones de petróleo crudo y de carburantes. Las cantidades exportadas crecieron 78,5%, y los precios, 49,9%.

Según un informe reciente de la Dirección de Informaciones y Estudios Económicos de la Bolsa de Comercio de Rosario, el Gran Rosario volvió a posicionarse en 2025 como el principal nodo portuario agroexportador del mundo, al alcanzar embarques de granos, aceites y subproductos por 75,7 millones de toneladas.

Los productos primarios registraron en mayo un incremento de 22,5%, con US$2441 millones. Semillas y frutos oleaginosos fue el subrubro que tuvo la mayor suba. Las ventas de MOA fueron de US$2992 millones, con una variación positiva de 20,5% con respecto al mismo período del año anterior, y con un aumento de precios y cantidades. Este incremento estuvo impulsado por mayores ventas de grasas y aceites; carnes y sus preparados; y residuos y desperdicios de la industria alimentaria. Las MOI se elevaron 20,1%, con una ventas por US$2360 millones.

El economista de la Bolsa de Comercio de Rosario, Tomás Rodríguez Zurro, analizó que “entre granos, aceites y subproductos, los embarques superan los 10 millones de toneladas, por lo que se ubicaría en un nivel similar al de abril entre los meses de más alto despacho”.

Se destacan las exportaciones del poroto de soja Marcelo Manera - LA NACION

“Entre los productos se destacan exportaciones de poroto de soja por más de un millón y medio de toneladas, mientras que los embarques de maíz se estiman levemente por debajo de abril, y rondaron los cuatro millones de toneladas. En términos de valor, el complejo agroindustrial alcanzaría exportaciones por casi US$4000 millones en mayo, superando la marca de US$3200 millones de abril y quedando como el segundo mejor mes de mayo, solo detrás de lo ocurrido en 2022, cuando los precios internacionales se habían disparado producto del estallido del conflicto entre Rusia y Ucrania”.

En abril de 2026, las exportaciones también habían alcanzado un récord de US$8914 millones, mientras que la balanza comercial había registrado un superávit, también histórico, de US$2711 millones, con un resultado positivo por vigésimo noveno mes consecutivo.