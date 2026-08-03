Brasil amplía sanciones contra Flybondi y suspende la venta de pasajes a Río de Janeiro

Mientras el Gobierno analiza el plan de acción presentado por Flybondi para normalizar su operación, Brasil dio un paso más y suspendió la venta de pasajes de la aerolínea para la ruta Buenos Aires-Río de Janeiro (Galeão). La decisión se suma a la adoptada la semana pasada para los vuelos hacia Florianópolis, Maceió y Salvador que aún no habían comenzado a operar.

La Agencia Nacional de Aviación Civil (ANAC) de Brasil justificó la medida por el aumento de las cancelaciones, la reducción de las operaciones de la compañía en ese país, inconsistencias en la programación de vuelos y un fuerte incremento en las quejas de los pasajeros. Además, dispuso que Flybondi no podrá ampliar sus operaciones en el mercado brasileño hasta que subsane las irregularidades detectadas.

Los datos del organismo muestran un deterioro sostenido del desempeño de la low cost desde comienzos de año. La tasa de cancelaciones pasó de menos del 7% en enero a casi el 30% en junio. En mayo, por primera vez en el año, los vuelos demorados superaron a los puntuales. En paralelo, la cantidad de operaciones programadas cayó de más de 600 a poco más de 60. La ANAC también reportó un aumento de los reclamos de los pasajeros, principalmente por cancelaciones y por una asistencia considerada insuficiente.

La decisión de Brasil coincide con un mayor seguimiento de las autoridades argentinas sobre la situación de la empresa. La semana pasada, la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) local le exigió a Flybondi la presentación de un plan de acción en el que detallara su programación de vuelos y la disponibilidad de su flota.

La compañía debía informar con cuántas aeronaves prevé operar, cuál será su esquema de vuelos y cuántos pasajes comercializará en función de esa capacidad, con el objetivo de verificar que la oferta resulte consistente con los recursos operativos disponibles.

Según fuentes oficiales, el plan fue presentado el viernes pasado y está siendo analizado. Mientras tanto, el desempeño operativo de la compañía continúa deteriorándose en la Argentina. En los primeros días de agosto, Flybondi registró una puntualidad de apenas el 15,38%, mientras que el 69,23% de sus vuelos fueron cancelados. En ese período, solo ocho vuelos lograron operar.

Quejas y filas en Aeroparque por suspensión de vuelos de Flybondi

Si de la evaluación surgieran incumplimientos vinculados con la seguridad operacional, la ANAC podrá adoptar las medidas previstas por la normativa, incluida la inmovilización de aeronaves si fuera necesario.

Asimismo, si se detectaran infracciones a la normativa aerocomercial o afectaciones a los derechos de los pasajeros —como una eventual sobreventa de pasajes—, el organismo iniciará las actuaciones correspondientes y aplicará las sanciones previstas por la legislación vigente.

El frente regulatorio se suma a la crisis societaria que atraviesa la empresa. A mediados de julio, el nuevo accionista mayoritario de Flybondi, COC Global Enterprise, controlado por el empresario Leonardo Scatturice, denunció presuntas irregularidades de carácter fraudulento durante la gestión anterior que, según sostuvo, derivaron en el deterioro financiero y operativo de la compañía.

Leonardo Scatturice, dueño de Flybondi, y Mauricio Sana, exCEO de la firma

Tras una revisión interna, el nuevo controlante afirmó haber detectado presuntas inconsistencias entre la información suministrada por la administración saliente y la situación real de la empresa. Si bien los comunicados no mencionaron nombres, las acusaciones apuntaron al exCEO y exvicepresidente Mauricio Sana.

El proceso de due diligence concluyó el 31 de julio y, según versiones del sector aeronáutico, Flybondi podría integrarse a OCA, también controlada por COC Global Enterprise. Desde la compañía no confirman esta versión.