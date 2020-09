En el mercado legal. Cómo vender dólares a buen precio sin pasar por el banco

Vender dólares en el banco no es una opción rentable y el mercado bursátil aparece como una opción Fuente: Archivo

Mientras la dificultad para acceder a la compra de dólares ocupa el centro de la atención, hay también personas que tienen ahorros en dólares y que, contra la corriente, necesitan vender moneda extranjera para hacerse de pesos, ya sea para sostener sus gastos cotidianos o hacer una inversión en el país.

Sin embargo, venderlos en el banco no parece la opción más conveniente. Al momento de comprar dólares en las distintas instituciones bancarias hay que pagar la cotización oficial, más el 30% del impuesto PAIS y el 35% de la retención a cuenta de los impuestos, lo que lleva al dólar a un valor efectivo cercano a $131. Si uno quiere vender, en cambio, recibe solo $75.

La opción para quienes quieran vender sin incurrir en el mercado ilegal, pero a un precio competitivo, es hacerlo en el mercado bursátil mediante el Mercado Electrónico de Pagos (MEP). Esta operatoria, de hecho, fue favorecida con una de las medidas dispuestas esta semana: la eliminación del parking para las personas humanas que quieren pasar de dólares a pesos operando localmente. Es decir, no tienen que esperar cierta cantidad de días para concretarla.

El MEP o "dólar bolsa" es una forma de obtener divisas utilizando el mercado de bonos soberanos en dólares Fuente: Archivo

El MEP o "dólar bolsa" es una forma de obtener divisas utilizando el mercado de bonos soberanos en dólares. No se trata de una operación cambiaria propiamente dicha, sino de una compra y venta de bonos que permite obtener un valor mejor que el de la cotización oficial. Por caso, ayer cerró en $127,38, más cerca del informal (a $145) que del valor minorista oficial.

¿Cómo se hace?

Quien no haya operado nunca antes, lo primero que debe hacer es abrir una cuenta en una casa de bolsa que no sea cambista, porque no está permitida la operación para aquellas casas que pueden realizar operaciones de cambio.

Además de la cuenta abierta en la casa de bolsa es necesario tener una cuenta bancaria donde "fondearla". De ahí provendrán los dólares para iniciar la operación y ahí terminarán los pesos. Algo importante es que ambas cuentas tienen que corresponder al mismo titular.

El Gobierno eliminó el parking para las personas humanas que quieren pasar de dólares a pesos operando localmente

Para eso el operador compra un bono argentino que cotice en las dos monedas. Según explica Leonardo Svirsky, de Bull Market Borkers, en el último tiempo el bono AL30 reemplazó al Bonar 2024 (AY24) como el preferido para esta operación. Según explica, es el más líquido de todos, tiene más volumen y por eso permite una "mejor salida".

Entonces, el operador compra bonos con dólares e inmediatamente después los vende, pero en pesos. La eliminación del parking (la obligación de retenerlo por determinada cantidad de tiempo) permite hacer esa operación de inmediato, sin dejar pasar tiempo entre la compra y la venta.

Esos pesos que resultan de la venta -y de los que hay que descontar la comisión del operador, que va del 0,25% al 0,5%, dependiendo del volumen- son acreditados en la cuenta bancaria que el cliente tiene en el banco (esa que funcionaba como "fondeo") e inmediatamente puede disponer de ellos.

