En modo electoral: Kicillof lanza un plan para combatir las altas tasas y ofrece un guiño “libertario”

No eligió cualquier lugar. En la Matanza, corazón de la tercera sección electoral, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, lanzó hoy un paquete de medidas económicas para combatir las altas tasas de interés -rendimientos que muestran una alta volatilidad luego de la suba de encajes dispuesta por el Banco Central (BCRA) para controlar al dólar- y además varias iniciativas para aliviar la carga fiscal y simplificar trámites, un leit motiv de la gestión libertaria.

“Hablaban de poner clavos en ataúdes, cruces en tumbas, pero lo que está enterrando Milei es la producción, la industria y el trabajo nacional”, dijo el gobernador y dio luego un trazo grueso de las medidas a las que luego tuvo acceso este medio. A su lado lo escuchaba Verónica Magario, candidata a diputada por esa sección el próximo 7 de septiembre cuando se disputen las elecciones en la Provincia de Buenos Aires.

En su disputa política con Cristina Kirchner, en prisión domiciliaria por corrupción, Kicillof se juega su futuro político en esos comicios, ya que fue quien tomó la decisión de desdoblar esa elección con la nacional.

“Agradezco el escenario”, dijo Kicillof y nombró al intendente Fernando Espinoza. “Quiero anunciar un pequeño paquete de asistencia financiera, simplificación y alivio para las pymes de la provincia”, estimó. “La idea es apuntalar, potenciar y darle perspectiva a la industria y la producción bonarense”, agregó el exministro de Economía de Cristina Kirchner.

Como primera medida, el gobernador anunció que se destinará $1 billón, con un descuento de tasa de 5% para pymes (no se informó cuál es la tasa final). Son fondos, sí, indicaron, que irán a esas empresas “destinados a la producción”. Se presentan en momentos en que, luego de un salto del dólar en la última semana de julio y primera de este mes, el BCRA eligió secar la plaza de pesos, con una fuerte suba de encajes, lo que derivó en una fuerte suba de las tasas de interés, alta volatilidad y complicó el crédito, sobre para las empresas.

No es un reclamo que no se escuche en la industria nacional. En la última junta directiva de la Unión Industrial Argentina (UIA) la semana pasada, sus autoridades expresaron su “inquietud” por el nivel de actividad y resaltaron la importancia de “generar líneas de crédito para sostener la producción y el empleo”.

Si bien en la UIA destacaron la relevancia del ordenamiento macro, la baja en la inflación y el equilibrio fiscal, resaltaron la necesidad de tener en cuenta las diversas realidades sectoriales. “Los miembros de la Junta señalaron que las tasas de interés deberían estabilizarse en un nivel razonable para la capacidad de las empresas, y destacaron la necesidad de crédito para sostener el capital de trabajo, en particular en las pymis industriales, en un contexto de presión sobre los costos”, dijeron.

Por otra parte, la provincia lanzará créditos a tasa 0% para pequeños emprendedores agroalimentarios y para productores de economías regionales (tamberos, de ovinos, de porcinos, apícolas, y para pasturas para los productores de bovinos en el sudoeste), adelantaron.

Además, habrá subsidio de tasa en créditos para pymes agroalimentarias y para inversión productiva, con bonificación del 35% de la tasa vigente, contaron fuentes la provincia a este medio.

Más medidas

También habrá medidas tributarias impulsadas por ARBA, que actualmente lidera Cristian Girard. En principio, se suspenderán los embargos en juicios por deudas impositivas hasta fin de año.

Cuando se presenten los detalles, en ARBA prometerán que son iniciativas para acompañar al sector productivo en un contexto “difícil, facilitando el cumplimiento y cuidando el capital de trabajo”.

“Hasta fin de año no se practicarán embargos en cuentas bancarias por deudas impositivas”, detallaron y luego agregaron: “Las deudas se van a seguir reclamando, pero sin afectar el capital de trabajo que las empresas necesitan para funcionar día a día”.

El director de ARBA Cristian Girard Santiago Filipuzzi

Además, se agilizarán la devolución de saldos generados por pagos en exceso por hasta $3,5 millones. “Los fondos se depositan en una cuenta bancaria en no más de 72 horas”, contaron a LA NACION.

“El monto máximo para acceder al trámite automático se eleva de $1 millón a $3,5 millones, lo que representa un incremento del 250%. La medida abarca a los impuestos sobre los Ingresos Brutos, Inmobiliario y Automotores, y se devuelven en un plazo de hasta 72 horas hábiles, que se deposita en la cuenta bancaria declarada por CBU”, detallaron.

También se creará un régimen para buenos cumplidores con el fin de lograr que aquellos que tengan riesgo cero no paguen de más y no acumulen saldos a favor (SAF). Permitirá a los contribuyentes que cumplan con las condiciones establecidas en este nuevo régimen evitar la acumulación de SAF, mediante un ajuste de las alícuotas, para que las retenciones y percepciones no excedan el impuesto a pagar por cada empresa. En los casos en que igualmente se genere un SAF, se aplicará de oficio una reducción automática de alícuotas.

El plan lanzado por el gobernador se da en un contexto de desaceleración de la actividad económica -el dato de junio del EMAE marcó un 0,7%- y de un golpe al crédito -que había desaparecido con la inflación acumulada en los gobiernos kirchneristas y reaparecido en los primeros meses de la libertaria- por la fuerte suba de tasas en las últimas semanas. De eso se viene quejando la industria.

Pero además, la presentación surge en momentos en que inicia el tramo final hacia la elección bonaerense, que tiene como principales contendientes el sello de la Libertad Avanza del presidente Javier Milei, y a Kicillof, con su Movimiento Derecho al Futuro, una escisión dentro del peronismo que pugna con La Cámpora (Máximo Kirchner) y con el cristinismo más duro por el control del PJ y particularmente por la definición del candidato a pelearle a los libertarios la elección en 2027.