Si la chanza dice que la economía es una profesión donde diez analistas tienen once opiniones distintas, ¿cuántas tendrán 322 economistas? Tal es la cantidad de autores de los trabajos que se presentaron en la LXI Reunión Anual de la Asociación Argentina de Economía Política (AAEP), el congreso académico más importante de esta disciplina en nuestro ámbito, que este año se realizó en la Universidad Nacional de Tucumán. Con sede rotativa a lo largo del país, la reunión de la AAEP ofrece una interesante ventana por donde observar en qué andan los economistas argentinos.

La academia tiene sus tics, y la economía no es la excepción. Con contadas salvedades, los títulos de los papers del congreso parecen referirse a detalles ínfimos, cuando no esotéricos para el lego. Trabajos como “Reglas de asignación para activos complementarios con propiedad compartida”, de Federico Weinschelbaum y Leandro Arozamena, o “El efecto del star power: exposición a celebridades y demanda por bienes culturales; evidencia de la campaña de Louis Vuitton”, de Gonzalo Rigirozzi, dan la impresión de que los economistas académicos argentinos andan en cualquier cosa menos en los problemas urgentes del país, como el de la inflación o el crecimiento.

Un congreso académico de economía no se ocupa directamente de la realidad, del mismo modo que uno de medicina no atiende enfermos. Por otro lado, la ciencia no está construida de papers por separado sino de líneas de investigación. Argumentar acerca de la irrelevancia de la economía académica apuntando a la insignificancia de un trabajo aislado es más o menos como conjeturar que los ladrillos no importan porque si se quita uno de una casa esta no se desploma. Dicho de otra forma, la academia tiene sus formas particulares de referir a la realidad.

A modo de ejemplo, de los 162 trabajos presentados, solo uno menciona de manera explícita al presidente Milei en su título. Tampoco aparecen términos como “Vaca Muerta”, “litio” o “RIGI”. Pero, lejos de darle la espalda a la realidad, cuestiones como las políticas de estabilización, la performance del mercado laboral o el análisis de las características del sector agropecuario aparecen debidamente representadas, si bien ocultas detrás de la terminología técnica de un congreso académico. De hecho, más del 40% de los trabajos presentados se refieren a cuestiones esencialmente “argentinas”, una cifra elevada teniendo en cuenta que una parte sustancial de la actividad de los investigadores en economía presta atención a una agenda académica internacional, que no necesariamente tiene interés en lo que ocurre en nuestro país.

Una lectura detallada del intenso programa de la conferencia revela algunas características interesantes. En primer lugar, la profesión es marcadamente empírica y microeconómica, en claro contraste con lo que sucedía hace 30 años, cuando la teoría y la macroeconomía mandaban. Casi el 80% de los trabajos son de índole aplicada, basados en datos. Los modelos abstractos, la econometría teórica y la historia se reparten (en partes tristemente iguales) el magro 20% restante. En términos de campos, la microeconomía ocupa un 65% del total de trabajos, y la macro un 27%, y deja el resto a otras ramas de la disciplina, como la econometría o la historia del pensamiento.

En segundo lugar, la así llamada “revolución de credibilidad”, que prioriza prolijos análisis causales empíricos por sobre meros estudios descriptivos o de patrones, todavía domina la agenda de la economía científica, como en su momento ocurrió con la de la medicina o la psicología experimental. Alrededor del 38% de los trabajos presentados admitiría como (meta) título “El efecto de X sobre Y”: del salario mínimo sobre la desigualdad, de las jubilaciones de las abuelas sobre el empleo de las madres, de las “tiendas de conveniencia” sobre el precio de la nafta, de la organización de los hospitales sobre el horario de los partos, o del tipo de cambio sobre los resultados de los clubes de fútbol. Esta suerte de obsesión con las cuestiones causales no es caprichosa: es la reacción natural de una disciplina que durante décadas cayó en la tentación de asignarles interpretaciones causales a meras correlaciones, como quien, al ver la relación positiva entre cantidad de hogares con paraguas y lluvia, propone repartir paraguas en La Rioja para que llueva como en Corrientes.

Otra cuestión que llama la atención se refiere a la participación de las mujeres en la economía académica. “Treinta por ciento” parece ser una cifra clave. Apenas el 29% de los autores de los trabajos presentados son mujeres, y una cifra similar se da para la proporción de moderadoras de sesiones (25%), de mujeres entre los autores con más trabajos presentados (35%) o de conferencistas plenarias (29%). Más radical es la separación por campos temáticos. Las mujeres se hallan sobrerrepresentadas en campos como la educación (65% de las firmas) o la energía y el ambiente (55%), y bien representadas en salud y mercado laboral, en contraste con la teoría económica o la economía monetaria, donde no superan el 10% del total de autores: en los trabajos sobre política monetaria e inflación, apenas una de 27 firmas es femenina. Es decir, la participación de las mujeres es baja y heterogénea, con cifras alarmantes en campos como la macroeconomía. La AAEP parece haber tomado nota de esta deficiencia: a traves de la Red NIE, el congreso ofrece un curso de un día entero de Economia de Genero, dictado por Maria Edo, profesora de UdeSA.

Y, finalmente, la pregunta del millón: ¿qué impacto tiene la IA en la agenda de la economía académica? Sorprendentemente bajo, y para bien. La mayoría de los congresos de muchas ciencias ha visto una verdadera invasión de la IA, tanto temática (el impacto de la IA como tema omnipresente) como en forma de una plaga de papers obvia y toscamente escritos por Claude, ChatGPT o cualquier LLM. En la Reunión de la AAEP, la IA ocupa un sano 5% de los papers del programa: como objeto de estudio en sí mismo o como herramienta explícita para obtener otros resultados. La IA aparece mejor representada en las conferencias plenarias. El tema elegido por Ricardo Pérez Truglia (economista argentino, actualmente profesor de la Universidad de California en Los Ángeles) para su conferencia plenaria es “De la racionalidad limitada a la inteligencia artificial”, y el congreso cierra con un panel que versa sobre “La IA y el futuro de la economía”.

A juzgar por el contenido de la reunión de la AAEP, los economistas científicos parecen tener una actitud inteligente sobre la IA, al abrazar muchos de sus aspectos positivos (el estudio del fenómeno en sí, la adopción de sus herramientas), darle un espacio central en manos de panelistas de reconocida idoneidad científica y evitar la inconducente proliferación de trabajos sospechosos, que parece dominar la agenda de otros ámbitos.

“Micro, empírico, causal, específico, masculino y prudente con la IA”, diría la ficha del economista académico argentino. Obsesivo con ciertos detalles, críptico para hablar y poco amigo de los titulares. Pero no nos engañemos: lo que pasa en Tucumán… no siempre queda en Tucumán.

Economista. Profesor de la Universidad de San Andrés