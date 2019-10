En septiembre, ninguna empresa colocó ON

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de octubre de 2019

En septiembre no se hizo ninguna colocación de obligaciones negociables (ON) de empresas en el mercado de capitales, algo que no sucedía desde 2010, según First Capital Group. Las emisiones del mes, con una tasa promedio de corte de 110%, se canalizaron únicamente vía fideicomisos financieros: se colocaron nueve series, 70% de las emisiones con una duración inferior a cinco meses y el resto inferior a 10 meses.

En el acumulado total anual en el mercado de capitales se colocó el equivalente a US$2650 millones, 53% por debajo del año anterior.