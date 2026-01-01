Dólar, inflación y PBI: el mercado y analistas no coinciden con las proyecciones del Gobierno

El optimismo oficial sobre la evolución de las principales variables económicas este año, algo que quedó plasmado en el presupuesto nacional, no es acompañado por el mercado. Los analistas proyectan cifras menos ambiciosas en crecimiento del producto bruto interno (PBI), reducción de la inflación y cotización promedio del dólar.

En el caso de la inflación, cuya disminución es una de las grandes cucardas que se cuelga el Gobierno, mientras que el Ministerio de Economía proyectó para todo 2026 la cifra de 10,1%, tanto operadores del mercado como consultoras privadas estiman, en el mejor de los casos, un 16%, y en el peor, un 26%.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que elabora el Banco Central (BCRA), los analistas consultados calcularon una inflación promedio de 19,1% para los 12 meses del año que acaba de empezar.

En la consultora EcoGo, por caso, proyectaron en una nota publicada por LA NACION el domingo pasado: “Si todo sale muy bien y entran más capitales de los esperados, especialmente del sector privado, la inflación podría ubicarse entre 16% y 18%. Si eso no ocurre, podría cerrar más cerca del 25% o 26%”.

Por su parte, en el artículo citado, la economista María Castiglioni, directora de C&T Asesores Económicos, proyectó una inflación anual de 16% para 2026.“Partimos de un escenario sin la volatilidad cambiaria que se vio en 2025, con buenas perspectivas de superávit comercial, probable ingreso de inversiones y la posibilidad de que el Tesoro renueve vencimientos sin la necesidad de recurrir al financiamiento del Banco Central”, explicó.

Este contraste entre lo que prevé el Gobierno y lo que proyectan en el mercado también se produce en el caso de la estimación de crecimiento del PBI. Lo que se asentó en el presupuesto, aprobado hace una semana, fue un avance de 5%; mientras que la encuesta del REM arrojó 3,3% y el cálculo de diversas consultoras privadas se ubicó entre 2,5% y 4%.

Por su parte, el informe “Perspectivas 2026″, elaborado IOL Inversiones, destacó que el repunte de 0,5% del Estimador Mensual de la Actividad Económica (EMAE) en septiembre –último dato conocido–, logrado en un contexto adverso, fundamenta su proyección base de un crecimiento en torno al 4% para 2026. “Sustentado en la premisa de que la estabilidad, la confianza y el crecimiento real del crédito actúen como catalizadores del crecimiento económico de corto plazo”, se agrega en el análisis.

Además, el LatinFocus Consensus Forecast, un informe mensual que reúne las proyecciones de más de 50 bancos y consultoras, tanto locales como del exterior, proyectó un crecimiento anual de la economía de 3,1%.

También en el caso del dólar es posible encontrar diferencias entre la proyección oficial y los números que barajan el mercado y los economistas. En este caso, el presupuesto prevé un dólar promedio de $1423, mientras que el relevamiento del BCRA lo ubica, en promedio, en $1719, y las principales consultoras lo ven más cerca de $1750.

Por caso, en el LatinFocus Consensus Forecast se estimó que el dólar oficial mayorista cerrará 2026 con una cotización de $1746. Esto implicaría un avance anual del 20,3%, teniendo en cuenta que el valor actual de esa moneda es de $1451. Consultoras como Empiria y Ecolatina estimaron que se ubicará entre $1792 y $1825.

Por lo pronto, el Gobierno empieza 2026 con la puesta en marcha de una modificación relevante dentro del esquema cambiario vigente. Desde este viernes 2 de enero, el piso y el techo de las bandas dentro de las que flota el dólar oficial comenzarán a actualizarse de manera automática en función de la inflación pasada, con el objetivo de ganar flexibilidad y avanzar finalmente en un programa de acumulación de reservas.

Un análisis de la consultora Outlier, apenas fuera presentado el proyecto de presupuesto nacional en el Congreso, explica en parte este contraste que se observa entre el optimismo oficial y la cautela del mercado y de los economistas. “La primera lectura del proyecto de presupuesto sugiere que este no está a la altura del discurso, con serias falencias de credibilidad”, apuntaron.

Además, desde Outlier también señalaron, al advertir por variables como la sobreestimación de expansión del PBI o del índice de precios al consumidor (IPC): “Las proyecciones macroeconómicas del mismo [el presupuesto] son excesivamente optimistas, no ya para 2026, sino para el propio 2025, que es la base de cálculo de todo el proyecto”, apuntaron en la consultora.