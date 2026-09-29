Encuentros privados con empresarios, un premio Nobel y con Macron, la agenda de Milei en París

PARÍS.- “La idea es salir a mostrar la Argentina de primera mano”, anticiparon fuentes de Casa Rosada cuando mencionaron la Argentina Week París, el evento que se convertirá en el centro de atención mediático, económico y político en estos días. “Es una suerte de road show para generar inversiones, como el de Nueva York, pero con las particularidades de Francia”, dijeron cerca del Presidente.

Como contó LA NACION el domingo pasado, la semana argentina en París se realizará entre el 30 de este mes y el 2 de octubre, y contará —aseguran— con millonarios anuncios de inversión, respaldo al rumbo de varios gobernadores y empresarios, y una reunión bilateral entre el presidente argentino y Emmanuel Macron.

El presidente Javier Milei saldrá el martes a las 22, según tiene previsto Presidencia, para la capital francesa, y llegará el miércoles cerca de las 18. Una hora después participará del cóctel de bienvenida a la delegación en la embajada argentina en París, liderada por Ian Sielecki. El embajador argentino estará acompañado en la sede nacional por el ministro de Economía de Francia, Roland Lescure.

El jueves será el día fuerte para la Argentina Week. A las 10.30 (5.30 hora argentina), el presidente dará su visión sobre la transformación del país y las oportunidades de inversión que ofrece en el Château de la Muette, sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), frente a empresarios europeos y franceses. Una hora después tiene previsto reunirse con la decena de gobernadores que viajarán con la comitiva oficial y, luego, mantendrá un encuentro con entre 6 y 10 empresarios.

A las 18.50 mantendrá, como lo definieron, una “reunión de trabajo con Emmanuel Macron. El foco estará puesto “en las relaciones económicas entre ambos países”. No habría conferencia de prensa tras el encuentro. Todo será en el Palacio del Elíseo. A las 20 está prevista una recepción del presidente de Francia a la delegación oficial argentina que participa de la Argentina Week.

El viernes a las 14, Milei se trasladará al Automóvil Club de Francia para la entrega de un premio del Foro Económico de París. En la previa, el Presidente tendrá un encuentro con el premio Nobel de Economía Philippe Aghion. El galardón a uno de “los economistas más influyentes del planeta” se le dará a las 16, según la agenda oficial. Milei dará palabras de agradecimiento y a las 19.30 será el cierre de la Argentina Week. Esa noche tomará el vuelo de regreso a Buenos Aires.

Ese día tendrá lugar un encuentro de alto nivel entre especialistas del sector energético en la IEA, con la participación de las más altas autoridades del organismo y sus principales expertos, quienes brindarán un panorama de los mercados energéticos a nivel global, según contaron el lunes por la noche en Presidencia. Del encuentro participarán el Secretario de Energía y Minería, Daniel González; el Secretario de Asuntos Nucleares, Federico Ramos Nápoli; la Secretaria de Energía, María Tettamanti; se sumarán además varios gobernadores.

“Durante la reunión se analizarán las oportunidades de inversión a partir del nuevo marco normativo vigente en la Argentina en los sectores minero, nuclear y de petróleo y gas, así como los proyectos en marcha que multiplican recursos e incrementan fuentes de trabajo. También estarán presentes empresarios del sector”, se contó oficialmente.

Entre las 11 y las 14 se realizará en la sede de la Cámara de Comercio Internacional (ICC) una mesa redonda “de alto nivel” sobre las oportunidades comerciales y de inversión derivadas del Acuerdo Mercosur-Unión Europea y “la importancia de la seguridad jurídica para el comercio y las inversiones”. El encuentro abordará también agroindustria, seguridad alimentaria, infraestructura, cadenas globales de valor, arbitraje internacional y condiciones institucionales para atraer inversiones de largo plazo.

A la misma hora, el Hotel Sofitel Paris Baltimore Tour Eiffel será sede del Argentina B2B Week (Seafood Edition France), una jornada de promoción comercial que reunirá a una delegación pesquera argentina integrada por 15 empresas con referentes de la industria alimentaria francesa. Se realizarán 165 reuniones de negocios B2B destinadas a “consolidar la presencia en el mercado europeo de productos del Atlántico Sur, como el langostino rojo salvaje y la vieira argentina”.

Milei y Macron LAURENT CIPRIANI - POOL

Una gran comitiva oficial

La comitiva será importante. Además del Presidente, irá la secretaria general, Karina Milei. Se sumarán el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el canciller Pablo Quirno; el ministro de Desregulación, Federico Stuzenegger; el de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el de Salud, Mario Lugones, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández. Asistirá el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

Se subirán al avión más de una decena de gobernadores: Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Alberto Weretilnek (Río Negro), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Sáenz (Salta), Juan Pablo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan) y Raúl Jalil (Catamarca). También viajará a París Jorge Macri (CABA).

Del llamado “G6″ (Grupo de los seis) argentino se moverán hacia el Viejo Continente, por lo menos, Martín Rappallini (UIA), Nicolás Pino (SRA) y Mario Grinman (CAC). Se sumarán además hombres de sectores clave, como Marcos Bulgheroni (PAE), Marcelo Mindlin (Pampa Energía), Horacio Marín (YPF), Martín Migoya (Globant), Julian Escuder (Pluspetrol Argentina), Sergio Mengoni (Total) e Ignacio Costa (Río Tinto), entre otros, como Mariano Bosch (Adecoagro), Alejandro Elsztain (Cresud), Manuel Antelo (Grupo Antelo) y Juan Pablo Bagó (Grupo Bagó).

También estarán Patrick Pouyanné (Total), Margarita Dreyfus (Grupo Louis Dreyfus), Gary Nagle (Glencore), Héctor Grisi (Santander), Claudio Descalzi (Eni), Ahmed AL Jaber (ADNOC) y Jérôme Pécresse, CEO global de Rio Tinto.

El jueves habrá actividad hasta tarde con varios debates económicos: sobre el gas argentino (Bulgheroni, Figueroa y Weretilneck, además de Egber Laege, CEO de SEFE Group); la monetización de los productos de Vaca Muerta (Mindlin y Fabrizio di Amato, CEO de Tecnimont); la innovación en el sector minero (Cristel Bories, CEO de Eramet); las oportunidades del litio (Pécresse), las del cobre (Nagle); las del campo (Bosch; Elsztain; Antoine de Saint-Affrique, CEO de Danone; Michael Gelchie, CEO de Louis Dreyfus Company; y Mustafa Terrab, CEO de OCP); el desembarco de marcas francesas en la Argentina (Antelo y Sabine Mulliez, accionista, Groupe Mulliez); las inversiones en salud (Lugones, Bagó y Jörg-Michael Rupp, presidente de Interpharma y titular de Roche International) y las nuevas oportunidades para la Argentina (Migoya; Matthias Cormann, secretario general de OCDE; John Denton, secretario general de la Cámara de Comercio Internacional; Grisi y Martin Varsavsky, cofundador y presidente de Inception Fertility). Cerrarán el día Quirno y Sturzenegger.

El viernes se realizarán seis eventos sectoriales en diferentes sedes en París. Habrá, entre ellos, uno sobre tecnología e IA, otro sobre energía y minería, también de comercio internacional, la mencionada entrega del premio a Milei como “economista más influyente del mundo”, una ronda de negocios para la pesca y un evento de clausura “muy vistoso”, según los organizadores. ¿Un concierto?