Por qué Milei cuestiona los datos de actividad y qué explican los economistas sobre la fuerte caída de julio

Los datos de actividad económica de julio fueron desalentadores. En línea con el comportamiento “serrucho” que tuvo a lo largo del año, el séptimo mes mostró una caída del 2,9% mensual, la más alta desde abril de 2018 (sin contar la parálisis que generó la pandemia en 2020). Sin embargo, para el presidente Javier Milei los indicadores están “arrojando cualquier cosa”. Atribuyó la volatilidad de las estadísticas a los cambios estructurales que atraviesa la economía argentina.

Las declaraciones se produjeron después de que la semana pasada se difundiera el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) que elabora el Indec. Ante una economía que corre a dos velocidades, con sectores que se destacan -como el agro, la minería y la energía- y otros que sufren las consecuencias del cambio de modelo económico -como la industria textil, la construcción y el comercio-, el mandatario planteó que la economía se encuentra en un proceso de transformación que dificulta la lectura de las series tradicionales.

“Se arman en función de la historia. Si una economía tiene muchos cambios estructurales, los desestacionalizados miden mal”, dijo. En ese sentido, explicó que el Gobierno presta mayor atención al indicador de tendencia-ciclo, que busca mostrar la evolución subyacente de la actividad y suavizar las oscilaciones de corto plazo. En este caso, el EMAE arrojó una leve mejora del 0,2% mensual.

Para Camilo Tiscornia, director de C&T Asesores Económicos, no hay razones para cuestionar las técnicas de desestacionalización y tendencia-ciclo utilizadas por el Indec.

En ambos casos, explicó que son procedimientos estadísticos para tratar de eliminar comportamientos estacionales, aunque no siempre son del todo precisos. De todos modos, advirtió sobre el riesgo de sacar conclusiones a partir de cada dato mensual, y tras la “llamativa” caída de julio cree que el próximo registro podría mostrar una gran recuperación. De hecho, fue un poco la dinámica que se vio a lo largo del año.

Milei negó que haya una recesión y dijo: “Los indicadores están arrojando cualquier cosa”

“Si uno mira la película completa, vemos que el PBI hace bastante tiempo se mueve más o menos a un nivel parecido hace un año y medio. Eso te demuestra que a la actividad económica le falta dinamismo. ¿Qué pasa? Efectivamente, hay dispersión sectorial, con sectores que andan mejor y otros, peor. Tiene que ver con que estamos en un modelo distinto, con ganadores y perdedores, eso es indudable. La pregunta es: ¿Por qué el promedio no da para arriba sostenidamente? Es lo que se esperaría ante un cambio de modelo. Este año, ya bastante avanzado, terminó siendo peor de lo que se esperaba. Pero creo que hay factores para pensar que debería mejorar un poquito en los próximos meses", completó.

El comportamiento del EMAE durante el año mostró fuertes oscilaciones. Después de caer 2,2% en febrero, la actividad rebotó 2,7% en marzo, retrocedió 1,4% en abril y 0,6% en mayo, y tuvo una recuperación de 0,3% en junio, luego de que el Indec revisara a la baja el dato inicial de 0,8%. En julio volvió a terreno negativo, con una caída de 2,9%.

Esto hizo que haya un cambio en la comparación interanual. En junio, el EMAE había crecido 3,1%, según el dato revisado. Un mes después, pasó a mostrar una contracción de 1,4%. En el acumulado de los primeros siete meses del año, la economía todavía presenta una expansión de 1,7%, aunque ya en el segundo trimestre mostró una caída del 0,6%.

Con estas cifras, cada vez más economistas creen que la Argentina podría entrar en una recesión técnica en el tercer trimestre del año (es decir, dos trimestre consecutivos de contracción). “No puedo creer la deshonestidad intelectual de los economistas”, se expresó el Presidente. Para no entrar en esta situación, desde Analytica calculan que la actividad tendría que crecer más de 7% mensual en septiembre. Con un diagnóstico similar, Epyca Consultora considera que la economía se conduce hacia una recesión, una preocupación que también expresaron desde la consultora LCG o Invecq, por nombrar solo algunas.

“De hecho, funciona un poco al revés de como lo plantea Milei. La tendencia-ciclo es un indicador que mira el pasado, lo que viene pasando. Entonces, si hay cambios estructurales, como argumenta Milei, es uno de los indicadores que quedaría rápidamente muy tocado. La solución sería cambiar el año base, hacer una nueva medición, pero es algo que no se está pudiendo hacer. Pero el Gobierno se está peleando con los datos”, consideró Martín Kalos, director de Epyca Consultora.

El economista también relativizó que la transformación de la estructura productiva argentina sea tan rápida como para explicar las diferencias entre ambas mediciones. Si bien reconoció que existe un cambio en la dinámica productiva y que eso puede modificar la estacionalidad —por ejemplo, si aumenta el peso de sectores con patrones estacionales diferentes—, consideró que los principales sectores sujetos a factores climáticos, como el agro, mantienen un comportamiento relativamente cercano a su estacionalidad histórica. “Por eso, es difícil pensar que el problema sea mayor en la serie desestacionalizada que en la serie tendencia-ciclo. Al contrario, lo más probable es que haya más ruido si hay cambios estructurales en la serie tendencia-ciclo que en la desestacionalizada”, agregó.

Con estos vaivenes, el JP Morgan revisó sus estimaciones después de conocer el dato del Indec y ahora espera que la economía se contraiga en el tercer trimestre a una tasa del 4% anualizada. Con dos trimestres consecutivos en retroceso, se trataría de una recesión técnica. Sin embargo, faltan los datos oficiales de agosto y septiembre para confirmar ese diagnóstico.

“Después de que el PBI se contrajera 0,6% trimestralmente en el segundo trimestre del año, la economía enfrenta ahora un riesgo significativo de entrar en una recesión técnica: agosto y septiembre deberían crecer alrededor de 3,0% mensual cada uno, o aproximadamente 6,1% de manera acumulada, para evitar una segunda contracción trimestral consecutiva”, advirtió Federico Filippini, head of Research & Strategy de AdCap.