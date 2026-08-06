Encuesta de IDEA: ocho de cada 10 empresarios creen que la economía mejorará el próximo año

Desde finales del año pasado, la actividad económica empezó a moverse en modo “serrucho”, con gran heterogeneidad entre los distintos sectores de la economía, algo que se sintió negativamente en la industria. Sin embargo, hacia adelante, los empresarios son optimistas y el 80% espera que la situación económica del país mejore en los próximos 12 meses.

Los datos surgen de la Encuesta de Expectativas de Ejecutivos 2026 elaborada por el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA) entre 218 directivos de empresas que provienen de distintos rubros. El relevamiento muestra que el 68% espera una mejora moderada de la economía y otro 12% proyecta una mejora significativa . En el otro extremo, solo el 6% anticipa un escenario peor, mientras que el 14% restante espera que se mantenga sin cambios.

“Estamos todavía en una etapa de estabilización, con lo cual la moderación en las expectativas es lo que prima en la encuesta. De ese 80% que espera que la situación económica esté mejor, el 68% dice que será moderadamente mejor, por lo que nadie espera ni una crisis ni una explosión . Pareciera que la economía se va canalizando hacia perspectivas más normales, baja la volatilidad de las variables y baja la volatilidad de la economía, por lo que desde el punto de vista macroeconómico es muy bueno”, señaló Santiago Mignone, presidente de IDEA y socio de la consultora PwC Argentina.

En cambio, al hacer una evaluación de cómo le fue a la situación económica argentina en el último año, las respuestas fueron más cautelosas. El 65% de los empresarios consideró que la economía mejoró con respecto a 12 meses atrás, aunque el año pasado, al responder esta misma encuesta, el 82% esperaba que 2026 sería más positivo. En tanto, el 21% opinó que el escenario económico empeoró y el 14% no observó cambios.

En cuanto al dólar, la expectativa mayoritaria es de una evolución gradual: el 84% considera que el tipo de cambio aumentará moderadamente, según los datos presentados por el economista Santiago Bulat. Fabián Malavolta

Entre los factores que explicaron la evaluación positiva del escenario actual, los ejecutivos mencionaron el ordenamiento de la macroeconomía, la disminución de los niveles de inflación, además de mejoras en sectores específicos, mayor equilibrio en el tipo de cambio, equilibrio fiscal y acumulación de reservas. Mientras que aquellos que tuvieron una mirada más crítica señalaron la caída o estancamiento del consumo, así como también la pérdida de poder adquisitivo de la población, como factores que todavía condicionan la evolución de la economía.

A partir de los valores ponderados de las distintas respuestas, IDEA elaboró el índice de expectativas, que este año se ubicó en 71 puntos para los próximos 12 meses. Esta cifra está apenas un punto por debajo del año pasado (72) y a cinco de distancia del pico que se alcanzó en junio de 2024 (76), aunque muy por encima de los 28 puntos que se llegó a tocar en 2023. Al contrastar el período en retrospectiva, arrojó un resultado de 62 puntos, 10 menos de lo previsto.

“Se muestra una heterogeneidad de sectores que está yendo hacia una transformación, donde no todos están igualmente preparados en términos de productividad con respecto al año anterior. Es un proceso de sinceramiento de las variables; pareciera que está finalizando este capítulo y entrando en el proceso de transformación. Si bien hay una brecha entre lo esperado y lo real, en el medio tuvimos una crisis financiera, con suba de tasas y corrida cambiaria en la previa de las elecciones. Esto hizo que haya una performance peor a la esperada, pero creemos que hay una suerte de expectativa de que se sostenga el rumbo”, acotó.

Entre las expectativas sobre la evolución de las principales variables de la economía, el optimismo siguió predominando. El 74% de los ejecutivos espera un crecimiento del PBI durante el próximo año, mientras que el 68% proyecta una nueva baja de la inflación y el 57% cree que disminuirán las tasas de interés.

En cuanto al dólar, la expectativa mayoritaria es de una evolución gradual: el 84% considera que el tipo de cambio aumentará moderadamente, según los datos presentados por el economista Santiago Bulat.

Cómo será la situación económica del país, según los empresarios. Fuente: IDEA

En materia de empleo, en cambio, no hubo un consenso claro. El 36% cree que aumentará la desocupación, otro 36% espera que se mantenga estable y el 28% proyecta una mejora. Aún con la Reforma Laboral aprobada en el Congreso, Mignone señaló que la sanción de la ley “demostró que no es barato el despido”, como argumentaba la oposición, aunque tampoco “genera empleo por sí mismo”.

Las perspectivas empresarias también muestran diferencias según la actividad. El porcentaje de ejecutivos que considera que su empresa está mejor que hace un año cayó del 52% que registraba el año pasado al 44% actual. Sin embargo, mientras el 51% de las firmas de servicios reportó una mejora, en la industria ese porcentaje descendió al 26%.

Pese a ello, el 68% espera que sus ventas aumenten durante los próximos doce meses y el 43% proyecta incrementar sus inversiones. También el 37% se mostró optimista con que tendrá una mejora en su rentabilidad, el 45% espera exportar más y el 29% afirmó que en su empresa aumentará su plantilla de trabajadores.

La buena noticia es que, dentro de la muestra relevada, aumentó la proporción de empresas que operan cerca de su capacidad máxima: el 46% frente al 36% en 2025. En paralelo, cayó el porcentaje de inversión anual sobre facturación, del 14% al 10% actual.

Los obstáculos que encuentran los empresarios para poder crecer. Fuente: IDEA

Sin embargo, hay ciertos temas que siguen preocupando a los empresarios. Al consultarles cuáles son los principales obstáculos que enfrentan las compañías a la hora de crecer, en primer lugar aparece la carga impositiva, mencionada por el 72% de los ejecutivos. En la lista le siguieron la inflación (30%), el exceso de regulaciones (27%), la infraestructura de servicios públicos (13%), entre otros impedimentos.

“El Gobierno nacional está mandando señales de que quiere reducir impuestos. Pero los gobiernos subnacionales están yendo hacia la dirección contraria. O sea, el Gobierno nacional está prendiendo el aire acondicionado y los subnacionales prenden la calefacción, por lo que la temperatura es la misma. Esa es la preocupación”, cerró Mignone.