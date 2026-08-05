Las reservas brutas del Banco Central superaron los US$50.000 millones y están en el mayor nivel desde 2019

Las reservas brutas del Banco Central (BCRA), aquellas que incluyen todo tipo de préstamos, superaron hoy los US$50.000 millones por primera vez en casi siete años. La última vez que habían estado por encima de ese nivel, en términos nominales, fue el 13 de septiembre de 2019.

Lo lograron aun cuando la entidad concretó hoy la menor compra de divisas de la última semana. Luego de haber cerrado con intervención neutra el 28 de julio —cortó una racha de 135 jornadas consecutivas con saldo comprador—, el BCRA adquirió apenas US$8 millones, equivalentes al 1,55% de los US$518 millones negociados en el mercado de contado durante la jornada.

El salto respondió principalmente a una revalorización de los activos que integran las reservas. En el día, crecieron US$417 millones, al pasar de US$49.642 millones a US$50.059 millones, impulsadas sobre todo por el alza de más del 4% que registró el oro en los mercados internacionales.

La tenue intervención oficial también revela un intento por no agregar presión alcista sobre un dólar que acumula tres ruedas consecutivas en alza y vuelve a desafiar el umbral de $1500 en el mercado mayorista. Ese nivel parece haberse convertido en el techo que busca sostener el Gobierno, aunque insiste en que el tipo de cambio flota libremente dentro de las bandas cambiarias establecidas hace más de un año. La intención oficial ya había quedado en evidencia la semana pasada, cuando el Tesoro vendió US$146 millones para contener la cotización.

“La divisa sigue muy demandada: abrió en $1495 y nuevamente se mantuvo operando dentro de una franja muy acotada de precios, repitiendo la dinámica de la rueda anterior. Finalmente, cerró para la venta a $1496,50, apenas $0,50 por encima del cierre de ayer”, consignaron desde ABC Mercado de Cambios.

El mayor nivel en 7 años

El nivel actual de reservas es el más alto desde el inicio de la gestión de Javier Milei y el mayor en casi siete años . Buena parte de ese avance responde a la política de acumulación de divisas definida a mediados de diciembre de 2025 y puesta en práctica, casi sin interrupciones, desde el 2 de enero de este año, en línea con los reclamos de analistas locales y del propio Fondo Monetario Internacional (FMI), que incluso había incorporado ese objetivo como una de las metas del acuerdo con el país.

Por esa vía, el BCRA compró US$13.381 millones en lo que va del año mediante distintas operaciones, tanto dentro como fuera del mercado cambiario, en línea con el objetivo oficial de adquirir entre US$10.000 millones y US$17.000 millones durante todo 2026 para acompañar el proceso de remonetización de la economía.

Sin embargo, la entidad solo retuvo aproximadamente la mitad de esas compras, ya que vendió al Tesoro Nacional unos US$6800 millones para que pudiera afrontar distintos vencimientos de deuda.

Esa segunda parte del plan, sin embargo, sigue mostrando escasos resultados. Los agregados monetarios continúan en niveles similares o incluso inferiores a los del año pasado, lo que ayuda a explicar parte de las dificultades que enfrenta la economía para sostener una expansión más firme.

Todos los agregados Monetarios caen 👇



Compras de dólares 💵, con DESMONETIZACIÓN de la economía. pic.twitter.com/21yjLRePpf — Amilcar Collante (@AmilcarCollante) August 4, 2026

“Lo que se ve hasta ahora es que todos los agregados monetarios caen. O sea, hay compras de dólares con desmonetización de la economía, en realidad”, señaló al respecto el economista Amílcar Collante, de Profit Consultores.

Con el resultado de hoy, las reservas internacionales del BCRA acumulan una suba de US$8894 millones en lo que va del año y de US$2463 millones en el último mes. Aun así, se mantienen un 35,4% por debajo del máximo histórico reciente de US$77.481 millones, alcanzado en abril de 2018, antes de la corrida cambiaria que terminó condicionando el resto de la gestión de Mauricio Macri.