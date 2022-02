Energía renovable: YPF invertirá US$90 millones para la construcción de un parque de paneles solares en San Juan

YPF Luz anunció esta mañana el comienzo de la construcción de su primer parque solar, El Zonda, que estará ubicado en el departamento de Iglesia, en la provincia de San Juan. El parque tendrá una potencia de 300 MW, equivalente al consumo de 140.000 hogares, y contará con una inversión de US$90 millones de YPF.

En la presentación de la obra, que se realizó en el Parque Solar Ullum, estuvo el jefe de gabinete Juan Manzur junto al gobernador de San Juan, Sergio Uñac. También participaron el presidente de YPF, Pablo González, y el CEO de YPF Luz, MartÍn Mandarano.

El presidente de YPF, Pablo González, habla ante la mirada del jefe de gabinete Manzur (izquierda) y del gobernador Uñac. YPF

El parque, que se ubicará en la localidad de Bella Vista, generará energía solar fotovoltaica, obtenida en la transformación de la energía de la radiación solar en energía eléctrica. El terreno tendrá una extensión aproximada de 300 hectáreas y la primera etapa de la construcción, que permitirá tener una capacidad instalada de 100 MW, llevará 14 meses.

“En San Juan ha habido una planificación estratégica, que es lo que hoy tenemos que celebrar. Sin energía no hay desarrollo, no hay producción y no hay trabajo. Se está haciendo una inversión multimillonaria en dólares en el interior de la Argentina para generar energía acorde a los nuevos tiempos: limpia y renovable. Estamos viendo una mirada al futuro”, expresó Manzur.

Por su parte, Uñac dijo que “San Juan está de fiesta” y agradeció al jefe de gabinete y a las autoridades de YPF y de YPF Luz por elegir a la provincia para llevar adelante el proyecto. “Nos enorgullece que San Juan sea la provincia con mayor cantidad de parques solares instalados y con mayor provisión al sistema interconectado nacional. Este proyecto nos lleva a duplicar la inversión de YPF en San Juan, que es una de las provincias que más energía está generando en el último tiempo”, celebró el mandatario provincial.

El jefe de gabinete Juan Manzur habla en el escenario. A su izquierda, el gobernador de San Juan Sergio Uñac, el presidente de YPF Pablo González y el CEO de YPF Luz Martín Mandarano.

“Cuando se piensa en el desarrollo de un país, se tiene que pensar en producir energía y también en acompañar la transición energética. Estamos anunciando para 2022 una inversión de US$3700 millones, la mayor de los últimos cinco años. YPF ya tiene 400 MW de energía eólica en funcionamiento, tiene 2500 MW de generación en YPF Luz y una gran posibilidad de crecer. Vamos a seguir consolidando este crecimiento, porque un país sin energía no tiene posibilidades de desarrollo”, manifestó González.

“Este parque solar es una decisión. Podríamos haber elegido destinar esos US$90 millones a levantar equipos en Vaca Muerta, pero decidimos venir a San Juan y acompañar el paradigma de transformar a YPF en una empresa que genere energía renovable”, añadió el presidente de la empresa energética.

Por otra parte, Mandarano habló sobre los desarrollos en energía renovable que se están llevando adelante en el país: “YPF Luz viene invirtiendo en generación de energía eléctrica desde 2013, avanzando en diferentes tecnologías. Estamos lanzando un proyecto solar en San Juan, uno de los lugares con mayor radiación del mundo, junto con el desierto de Atacama. Eso nos va a permitir desarrollar un proyecto de muy alta eficiencia y de alta tecnología”.

“Estamos diversificando nuestra matriz energética, incorporando energía solar. Ya son seis las provincias en las que YPF Luz desarrolla actividades, lo que nos permite ratificar una visión federal. Queremos generar energía más barata, que llegue a toda la población y con un nuevo desafío: hacer energía sustentable, renovable y asequible para toda la Argentina”, aseguró Mandarano.

Para financiar el proyecto, YPF Luz emitió a principios de febrero un bono verde dollar-linked por US$63,9 millones, con una tasa de interés del 5% y con vencimiento final a 10 años. A mediados de enero, la empresa anunció un contrato de cinco años con la compañía Accenture para proveer a su edificio de Parque Patricios de energía 100% renovable proveniente del Parque Eólico Los Teros, ubicado en la provincia de Buenos Aires.