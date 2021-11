YPF obtuvo ganancias por $23.000 millones en el tercer trimestre del año

En el tercer trimestre del año, la petrolera YPF obtuvo una ganancia neta de $23.000 millones, con lo que consolida la recuperación de su actividad, en medio de una aceleración de su plan de inversiones con foco en el crecimiento de la producción de petróleo y gas.

Según informó la compañía mediante un comunicado, “en el tercer trimestre del año, la rentabilidad de la compañía se mantuvo sólida con un ebitda [ingresos menos gastos, excluyendo los gastos financieros, como impuestos, intereses, depreciaciones y amortizaciones de la empresa] ajustado de 1154 millones de dólares, superando el umbral de los 1000 millones de dólares por segundo trimestre consecutivo y una ganancia neta de 23.000 millones de pesos”.

Durante el tercer trimestre de este año, YPF invirtió 700 millones de dólares, lo que representa un crecimiento del 20% respecto al trimestre anterior, casi triplicando los niveles del tercer trimestre de 2020. “La producción total de hidrocarburos alcanzó los 496.000 barriles de petróleo equivalente por día, lo que representa un crecimiento del 17% respecto al último trimestre de 2020 y una expansión del 7% respecto del trimestre anterior, con el gas natural liderando la recuperación (14%) como resultado de la actividad desplegada a partir de los incentivos previstos en el nuevo Plan GasAR”, expresó la empresa en su comunicado.

Asimismo, la compañía destacó que la actividad no convencional sigue mostrando excelentes resultados y actualmente representa un tercio de su producción consolidada. “La producción de crudo no convencional creció un 28% en el último año, con un crecimiento adicional del 17% en el mes de octubre. Por otra parte, la producción de gas no convencional en las áreas operadas alcanzó un récord histórico en el trimestre con un impactante crecimiento de más del 120% en el último año. Adicionalmente, se completó el mayor número de pozos horizontales desde que comenzó el desarrollo de Vaca Muerta”, se informó.

Otro dato positivo, que surge de lo comunicado por YPF, es que, por el lado del Downstream, las ventas domésticas de combustibles alcanzaron niveles pre-pandemia con una expansión del 22% en naftas y 8% en gasoil respecto al trimestre anterior.

Por último, el flujo de caja libre fue positivo por sexto trimestre consecutivo, acumulando US$740 millones hasta el 30 de setiembre pasado, lo que permitió disminuir la deuda neta de la compañía en US$621 millones en los primeros nueve meses del año y alcanzar un ratio de endeudamiento neto saludable de dos veces ebitda.

La mirada de los ejecutivos

Anoche, horas antes de hacer público este resultado, el presidente de la petrolera estatal, Pablo González, había dicho: “YPF está saliendo de un panorama complejo. Después de una renegociación de la deuda muy complicada, hemos empezado a salir, hemos podido recuperar la producción, especialmente en gas. Hemos sobre cumplido las metas del Plan GasAR”.

En una cena organizada por el intendente de Comodoro Rivadavia, Juan Pablo Luque, donde también estuvieron presentes el ministro de Economía, Martín Guzmán, y del Interior, Eduardo Wado De Pedro, González, había anticipado: “Esta semana vamos a presentar resultados [por hoy]. Venimos de una ganancia antes de impuestos, intereses y amortizaciones (Ebitda) de 1000 millones de dólares y probablemente estemos superando esa cifra en el tercer trimestre y logrando obtener ganancias. Esto lo logramos sin afectar los derechos de los trabajadores. La recuperación de nuestra actividad tiene mucho que ver con el esfuerzo de nuestros trabajadores”.

Además, el directivo volvió a remarcar los beneficios de la ley de Hidrocarburos. “Tiene un capítulo especial que establece beneficios para los pozos de baja productividad como los que tenemos en la cuenca [de Santa Cruz]. Pero lo más importante es que incorpora una figura nueva, que es el tercero recuperador, que tiene que ser una pyme o una empresa del lugar. No puede ser una controlada ni controlante de las operadoras. En este sendero de recuperación, necesitamos la ley de promoción, necesitamos que sigamos haciendo el esfuerzo, y necesitamos acompañar una política que piensa en producir y crear empleo”, señaló. YPF es una única empresa del sector que defiende de manera pública el proyecto de ley.