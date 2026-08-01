Errores frecuentes al usar la tarjeta de crédito: los hábitos que se deben evitar para cuidar las finanzas

La tarjeta de crédito ofrece la oportunidad de financiar distintas compras, pero no deja de ser una forma de endeudamiento. En ese sentido, es fundamental tomar algunos buenos hábitos para evitar cometer ciertos errores que puedan afectar el perfil crediticio de una persona o incrementar las deudas.

Estas prácticas cobran relevancia en un contexto donde la mora bancaria acumula un crecimiento sostenido en la Argentina. Según datos oficiales del Banco Central (BCRA), en mayo alcanzó un nuevo máximo, al afectar al 7,7% del total de los créditos otorgados por las entidades al sector privado. Esta tendencia se mantiene desde hace un año y el deterioro es impulsado por un alza en el nivel de impagos de los préstamos otorgados a las familias. La irregularidad en los hogares ascendió al 12,8% durante el quinto mes del año, el mayor nivel en más de 24 años. De ese total, el 11% correspondió a financiaciones con tarjetas de crédito.

En la Argentina la mora bancaria de los hogares mantiene un crecimiento, en parte por el uso de la tarjeta de crédito Shutterstock

Desde Banco Supervielle indicaron a LA NACION que lo primero es entender los diferentes “roles” que cumplen la tarjeta de débito y la de crédito. La primera está destinada para “el día a día”, mientras la segunda se debe aplicar para aquello que “se sale de lo habitual”, es decir, un gasto puntual o planificado. “Para esos gastos extra que sí vale la pena financiar, aprovechar las cuotas sin interés y las promociones o los reintegros”, puntualizaron.

Camila Staffora, principal Manager Negocio Responsable de BBVA Argentina, señaló que es de suma importancia revisar todos los meses el resumen de la tarjeta de crédito. “Este control permite entender en qué se gasta, detectar los llamados ‘gastos hormiga’, identificar a tiempo consumos no reconocidos y tomar decisiones más informadas”, señaló. La especialista también remarcó que se debe “respetar la fecha de vencimiento”. En ese sentido, explicó: “Pagar fuera de término genera intereses y puede afectar el historial crediticio”.

“El pago tardío aplica intereses punitorios y recargos administrativos adicionales”, señalaron desde Naranja X a este medio. Y añadieron: “Para evitarlo, es clave revisar la fecha de vencimiento con anticipación, programar recordatorios o configurar el débito automático de la tarjeta para garantizar que el pago se acredite en tiempo y forma”.

En esa línea, Supervielle recomendó activar las alertas de consumo: “Es una forma fácil de tener control en tiempo real de cuánto se lleva gastado y llegar al resumen sin sorpresas”.

Revisar el resumen, evitar hacer el pago mínimo y respetar la fecha de vencimiento son claves al usar la tarjeta de crédito Teerasak Ladnongkhun - Shutterstock

Otro error frecuente en el uso del plástico es realizar el pago mínimo del resumen. Desde Supervielle explicaron que “no cancela el saldo total y, al financiarse, se generan intereses, por lo que el saldo a pagar podría ir creciendo mes a mes”. Staffora agregó que cancelar el total del resumen, siempre que la situación financiera lo permita, “ayuda a evitar costos adicionales y a mantener disponible el límite de crédito”.

Ante este escenario, en Naranja X desalentaron abonar menos que el monto mínimo requerido, ya que “la tarjeta entra en mora”. Por ello, sugirieron siempre el pago total o la mayor cantidad posible por encima del mínimo para “reducir el capital adeudado”.

A su vez, aconsejaron a los usuarios conocer las herramientas de financiación disponibles en cada entidad financiera cuando no es posible abonar el resumen completo. En algunos casos, se puede optar por saldar el monto en cuotas fijas. “Utilizar este tipo de opciones organizadas antes del vencimiento evita caer en mora y permite mantener el control de los gastos futuros con previsibilidad”, detallaron.

Otro aspecto clave es evitar malgastar la liquidez disponible antes de la fecha de vencimiento —es decir, dejar el dinero inactivo o gastarlo en consumos no prioritarios días antes de abonar el resumen—. Para mayor optimización, se puede colocar el capital en herramientas de inversión de bajo riesgo, como una cuenta remunerada, para “hacer trabajar ese saldo” hasta el día exacto del pago. “De esta forma, se generan rendimientos adicionales sin comprometer el pago puntual del resumen”, sugirieron por parte de Naranja X.

¿Cuándo conviene utilizar la tarjeta de crédito?

Del Banco Supervielle dieron algunas claves para tomar en cuenta al momento de decidir si conviene hacer una compra con la tarjeta de crédito o no: