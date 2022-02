PreViaje 3: cómo será la nueva versión del programa que devuelve plata por viajar por el país

El presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Gustavo Hani, afirmó hoy que la presente temporada de verano es récord en muchos lugares del país y que el programa PreViaje 2 es un “éxito”, por lo que apoyarán la siguiente versión -el PreViaje 3- y el proyecto de ley que impulsa el ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens, para promover el empleo y las inversiones para la actividad turística.

“Sabemos que no va a ser como el PreViaje 2, pero necesitamos que haya un PreViaje 3, que estará orientado a los que no pueden viajar y a destinos contra temporada. Otro PreViaje como el actual no es posible porque no es el momento con toda la negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero este será más específico, con el objetivo de desarrollar nuevos destinos, nuevas temporadas y llegar a más gente”, afirmó Hani durante una conferencia de prensa en que se evaluó el desempeño del mes de enero.

En tanto, Fernando Gorbarán, presidente de la Asociación Argentina de Organizadores y Proveedores de Exposiciones, Congresos, Eventos y Burós de Convenciones (AOCA), dijo que el PreViaje no es un subsidio sino un incentivo que recibe el turismo para volver a funcionar tras las medidas de aislamiento por la pandemia de Covid-19.

“Nunca necesitamos ayuda, sino que nos dejen trabajar y se establezcan reglas claras. Este es un sector que invierte y mira al futuro”, agregó.

Consultadas por LA NACION, fuentes del Ministerio de Turismo dijeron que ya está definido que el PreViaje 3 existirá, pero que aún no se establecieron qué características tendrá. “Hay una idea de que esté más focalizado en las temporadas medias y bajas y en la promoción de destinos emergentes, pero todavía no hay una definición concreta de cómo será, cuándo y con qué monto de devolución”, explicaron.

Según datos de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), entre la segunda quincena de diciembre y fines de enero 19,7 millones de turistas eligieron pasar sus vacaciones en destinos locales, cifra que representa un 58% más que en la temporada 2021. Por otro lado, el gasto directo fue de $342.830 millones, que, medido a precios constantes, subió un 93,1% frente al año pasado y 1,2% más en relación con la temporada pre-pandemia.

En ese período, el gasto promedio diario registrado fue de $3723,9 por turista y la estadía media se ubicó en los 4,7 días, frente a 3,9 del año pasado. El programa PreViaje fue determinante, con 4,5 millones de beneficiarios en lo que va de la temporada y con facturas de servicios turísticos por casi $100.000 millones.

“Hemos tenido veranos con mucha gente, pero lo que estamos viendo es que la gente viaja con dinero, con la tarjeta PreViaje, y lo está gastando. En ese sentido esperamos un febrero aún mejor que enero. En la Costa Atlántica se vendió más para febrero que para enero con PreViaje y también creemos que va a haber un gran marzo, un estiramiento de la temporada”, sumó Hani.

Consultado por los precios de referencia que iba a haber para la temporada, contestó que le enviaron al Ministerio de Turismo la explicación acerca de dónde saca los números el Indec y que las tarifas están por debajo de la inflación, a diferencia de lo que mostró el indicador de diciembre (ese mes hoteles y restaurantes tuvieron una suba mensual del 5,9% por encima del nivel general de 3,8%). “Salvo algún vivo, el sector turístico demostró que quiere trabajar”, remató.

En cuanto a las mesas de trabajo con el Banco Central por la suspensión de la venta en cuotas de pasajes al exterior, el empresario dijo que se retomarán en febrero y que desde el sector esperan una definición acerca de por cuánto se extenderá la medida o qué alternativa habrá.

“Al igual que con el impuesto País, planteamos que el fin de las cuotas no iba a resolver el problema de la falta de divisas y quedó demostrado. Estuvimos un año y medio sin viajar por la pandemia y siguen faltando divisas. Hemos demostrado que el turismo no saca dólares y buscamos que toda medida que se tome sea conversada para analizarla y acompañarla si entendemos que corresponde”, continuó Hani.

Otra consulta apuntó al restablecimiento de las bandas tarifarias para los vuelos de cabotaje, lo que impediría a las low cost tener precios bajos. Sobre este punto contestó Fabián Lombardo, director comercial, de Planeamiento y Gestión de Rutas de Aerolíneas Argentinas, quien dijo que el tema se está estudiando y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) tiene 180 días para expedirse.

Más allá de esto, dijo que la actual temporada no hubiera sido récord sin el sistema tarifario que ofreció la aerolínea de bandera: “En enero llegamos a una recuperación del 88% del mercado de cabotaje respecto a la pre-pandemia”, sostuvo.

El mercado internacional todavía sigue al 45% de las ventas precovid, pero Lombardo dijo que esperan que se vaya normalizando a medida que se depongan las restricciones que rigen en distintos países.